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شدد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على ضرورة عدم التهاون في تحرير محاضر مخالفات أنقاض البناء وتطبيق اللائحة والتأكيد على شروط السلامة الجديدة التي تشترط وجود حاوية بالقرب من ترميم البناء.

ودعا الشعلة في تصريح له امس عقب زيارة تفقدية قام بها لفرعي البلدية في محافظتي الجهراء والفروانية اهمية تطوير آلية انجاز المعاملات والارتقاء بمستوى اداء الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنا عن نظام تصنيف لأفضل فرع في جميع محافظات البلاد طبقا لمعايير فنية تتعلق في العمل البلدي لتكريم الفرع المتميز. واشار الشعلة الى اهمية الاستعداد المسبق عبر متابعة عقود النظافة الجديدة تمهيدا لدخولها مرحلة العمل في اكتوبر المقبل وكذلك التشديد على مخالفات السلامة الخاصة بانقاض البناء ولائحة تشوين بناء السكن الخاص وفك التشابك بين البلدية وهيئة الغذاء ونظام الارشيف الالكتروني لملفات ادارتي التراخيص الهندسية والسلامة في كل فرع.

وأكد الحرص على رفع كفاءة الارشيف الخاص بنظام حفظ الملفات فيما يتعلق بإدارتي التراخيص الهندسية والسلامة عبر آلية عمل السجل العام الخاص بكل فرع، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الإدارات في المحافظات والاخذ بالملاحظات التي طرحت اثناء اللقاء مع المسؤولين في أفرع البلدية. ودعا الشعلة الى ضرورة توفير «كاونتر» لخدمة المراجعين في كل افرع المحافظات وتسريع جميع إجراءات المعاملات واعطاء الاولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب تبسيط وتسهيل الدورة المستندية لمعاملات المراجعين.