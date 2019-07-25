دوليه

ضمت تشكيلة باريس سان جرمان بطل فرنسا التي تبدأ جولتها الصينية الودية النجم البرازيلي نيمار الراغب بالعودة إلى برشلونة الإسباني، بحسب ما ذكر فريق العاصمة الفرنسية اول من أمس.

وكان نيمار قد تأخر في اللحاق بفريقه لمدة أسبوع بعد الانتهاء من عطلته الصيفية في 8 يوليو الحالي. وبرر المقربون منه غيابه بالتزامات قائمة منذ فترة طويلة، بينها بطولة كرة قدم خماسية في البرازيل يعود ريعها لمؤسسته الخيرية. وعاد المهاجم الدولي في 15 الحالي إلى تدريبات سان جرمان وسط أجواء متوترة مع ناديه.

وشرح النادي وضع بعض لاعبيه العائدين من الاصابة ومن بينهم نيمار جونيور «تعافي من كاحله الملتوي. عمل بدني يومي وشفاء تام مع المجموعة مبرمج في الصين. تظهر الفحوص الشعاعية للكسر في العظمة الخامسة من مشط القدم (يناير 2019) التي أجريت بعد عودة اللاعب صلابة جيدة وفحصا سريريا طبيعيا بشكل تام».

ويصل سان جرمان الى شنزن الصينية ليواجه انتر الإيطالي بعد غد في ماكاو وسيدني أف سي الاسترالي في 30 الجاري في سوتشو. ويخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في شنزن ضد مواطنه رين في 3 اغسطس في مباراة كأس الابطال. وكان النادي قد أصدر بيانا لاذعا بحق أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، معربا عن «استنكاره» لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من اتخاذ «الاجراءات المناسبة».

وزاد نيمار من حدة التوتر بنشره شريطا مصورا قصيرا يظهر فيه شعار النادي الكاتالوني بطل إسبانيا، حيث يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، وأكد بعد ذلك في حديث لموقع «أوه ماي غول» ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي «الريمونتادا» التي حققها مع النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.

وكان مدير سان جرمان البرازيلي ليوناردو فتح الباب أمام رحيل مواطنه بقوله «بإمكان نيمار ترك باريس سان جرمان إذا كان هناك عرض يناسب الجميع».يضاف ذلك الى تصريحات أدلى بها رئيس النادي القطري ناصر الخليفي لمجلة فرانس فوتبول الشهر الماضي، قال فيها «أريد لاعبين جاهزين لتقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانخراط في مشروع النادي. من لا يريد، أو لا يفهم، نلتقي ونتحدث. هناك بالطبع عقود نحترمها، لكن الأولوية لتماسك المشروع بشكل كامل... لم يجبره أحد على التوقيع معنا (نيمار). لم يدفعه أحد. جاء على دراية كاملة للانخراط بهذا المشروع».

