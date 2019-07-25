دوليه

أبرم نادي نيوكاسل الإنكليزي صفقة قياسية في تاريخه بتعاقده مع المهاجم البرازيلي جولينتون من هوفنهايم الألماني. وسيرتدي اللاعب البالغ 22 عاما القميص الرقم 9 الذي حمله أسطورة النادي ألن شيرر، بعدما وقع عقدا لست سنوات بصفقة اشار النادي انها الاغلى في تاريخه وقدرتها الصحافة بـ45 مليون يورو.واستهل جولينتون كاسيو ابوليناريو دي ليرا مسيرته الكروية مع سبورت ريسيف البرازيلي قبل الانضمام الى هوفنهايم.

وحمل الوان رابيد فيينا النمسوي لموسمين على سبيل الإعارة، قبل العودة الى هوفنهايم الذي سجل له 7 اهداف في 26 مباراة الموسم الماضي في الدوري المحلي واضاف 3 في مسابقة الكأس. وقال اللاعب في بيان اصدره نيوكاسل «أعرف ان النادي استثمر كثيرا بقدومي، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة». ورأى مدرب النادي ستيف بروس ان نيوكاسل سعيد لجلب «لاعب شاب وهداف».تابع «يملك كل شيء يريده لاعب العصر الحديث. كبير، قوي وصاحب لياقة». وعن رقمه الجديد «تعلم التاريخ واراده.. لكن في عينيه كان يقول امنحوني (القميص)، أنا هنا لهذا السبب».

