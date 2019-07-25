دوليه

عاقب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا لانتقاده التحكيم خلال بطولة كوبا اميركا الاخيرة على غرار نجم منتخبه الاول ليونيل ميسي.

وقرر الاتحاد القاري «سحب ثقته، بمفعول فوري، من كلاوديو تابيا كممثل موقت لكونميبول في مجلس فيفا». وفي الوقت عينه، دعا لانتخاب بديل له.وكان تابيا قد احتل موقعه الموقت في مجلس فيفا في اكتوبر 2018. وبعد خسارة الارجنتين امام البرازيل المضيفة 0-2 في نصف نهائي كوبا اميركا مطلع الشهر الجاري، ارسل تابيا خطابا الى كونميبول يعبر فيه عن استيائه، شاجبا «اخطاء التحكيم الفادحة» والتي ادت الى معاقبة الفريق الذي يقوده نجم برشلونة الاسباني.وجاء الخطاب بعد التعليقات النارية من ميسي بحق الحكم الاكوادوري رودي سامبرانو وبشكل عام التحكيم الاميركي الجنوبي. ورأى ميسي أن منتخب بلاده تعرض لظلم و«سئمت الحديث عن الهراء في هذه النسخة من كوبا (أميركا)»، موضحا «البرازيل كانت البلد المضيف وهم يديرون الكثير في كونميبول هذه الأيام، مما يجعل الأمر معقدا» على المنتخبات الأخرى، متحدثا عن فساد في الكرة الاميركية الجنوبية.بدوره، وجه تابيا سهامه الى مسؤول التحكيم البرازيلي ولسون سينيمي، وانتقد تواجد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على ارض الملعب بين شوطي مباراة البرازيل والارجنتين في نصف النهائي، مستخدما المباراة من اجل الدعاية السياسية.