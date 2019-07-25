دوليه

توفي الملاكم الروسي مكسيم داداشيف متأثرا بإصابات تعرض لها خلال نزال في ميريلاند في الولايات المتحدة الاميركية، بحسب ما أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة اول من امس.

وجاء في بيان الاتحاد «توفي مكسيم داداشيف في الولايات المتحدة نتيجة إصابات تعرض لها في النزال مع سوبرييل ماتياس».

وخضع الملاكم البالغ 28 عاما لجراحة طارئة في دماغه في واشنطن بعد ايقاف نزاله مع البورتوريكي ماتياس ضمن الوزن الخفيف السوبر، في الجولة الحادية عشرة من قبل أحد مدربيه جيمس «بادي» ماغيرت.

ولم يكن داداشيف المكنى «ماد ماكس» قادرا على المشي الى غرف الملابس ونقل على الفور الى المستشفى، حيث خضع لجراحة حاول الاطباء فيها ازالة تورم من دماغه.

وكان مدربه دوناتس يانوسيفيسيوس قال لشبكة «اي اس بي ان» الاميركية بعد الجراحة «حاليا وضعه حرج، لكن الاطباء قالوا لي انه بحال مستقرة».

وقال ماغيرت بعد النزال انه فشل «في اقناع» ملاكمه بالتوقف، لكنه اختار الاستسلام بعدما رآه «يتلقى اللكمة تلو الاخرى». وقال رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة عمر كريمليف لوسائل إعلام محلية ان جثة داداشيف ستعاد الى الوطن وستحصل عائلته على مساعدة مالية. وبلغ رصيد داداشيف 13-0 في وزنه قبل مباراته الاخيرة.