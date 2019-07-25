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تمتاز السياحة في المغرب بتنوعها، اذ تحتوي على العديد من انواع السياحات، منها السياحة الجبلية وسياحة المدن العريقة، والسياحة الدينية، والسياحة الرياضية. وقد أصبحت السياحة في المغرب وجهة عالمية بفضل ما تمتلكه من مقومات تحقق لها ذلك. إذ ان المغرب استفاد من موقعه في القارة الافريقية وانفتاحه على البحر الابيض المتوسط، بالإضافة الى كونه واحداً من بلدان الوطن العربي، ليكون البلد المضيف للعديد من السياح العرب والأجانب.

وهناك الكثير من المدن المغربية التي تتميز بالطبيعة وتطل على المحيط الأطلسي ومنها: مدينة «الجديدة» أو كما عرفت وقت الاحتلال

بـ «مازاغان» وهى تبعد عن الدار البيضاء ساعة واحدة. تتميز مدينة الجديدة بمناخ البحر المتوسط الحار في فصل الصيف، وفي فصل الشتاء يزداد معدل هطول الأمطار.

تضم مدينة الجديدة المدارس الفرنسية الدولية بالإضافة إلى جامعة شعيب دكالي والعديد من الكليات المميزة، وقد تم تجهيز المدارس الدولية على مستوى عال من الرقي والإتقان والتحضر.

تعتبر المدينة من مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي تتميز بأسوارها المحفوظة وأزقتها المتعرجة الرائعة التي يستمتع السياح بالتجول فيها. انها مدينة قديمة وجميلة تعود إلى القرن السادس عشر وهي من المدن المثالية التي تصلح للتنزه. ويقع في مدينة «الجديدة» فندق ومنتجع «مازاغان» الساحلي فهو منتجع متميز وفاخر، يقع على بعد 90 كم جنوب الدار البيضاء.

وتتميز المنطقة السياحية التي يقع بها منتجع شاطئ وغولف مازاغان منذ أكتوبر 2009، والتي لم يتم استكشافها من قبل بالمغرب بالطقس المعتدل على مدار السنة وبإطلالات مدهشة على مناظر المحيط الأطلسي الخلابة.

استغرق بناء المنتجع 21 شهرًا، فقد أصبح تنفيذه ممكنا بفضل فريق عمل مكون من 3800 موظف وموظفة يعملون بجد وإخلاص لإنعاش منتجع شاطئ وغولف مازاغان. وقد توجت هذه الجهود بـ 500 غرفة وجناح، و13 حانة ومطعمًا، ومنتجع صحي حائز على جوائز، وواحد من أكبر مراكز المؤتمرات في المنطقة، و67 فيلا خاصة، وملعب غولف يضم 18 حفرة صممه اللاعب غاري الشهير. إلى جانب توفير 2000 فرصة عمل غير مباشرة في المنطقة نتيجة لذلك.وبالنسبة لمحبي المملكة، يعد منتجع شاطئ وغولف مازاغان فرصة مثالية وتجربة فريدة من نوعها لزيارة أحد أكبر المناطق في أفريقيا، والتي تقع على بعد ثلاث ساعات فقط من معظم مراكز السفر الأوروبية وعلى بعد ساعة فقط من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

يتمتع المنتجع بإطلالة بانورامية على المحيط الأطلسي، كما يضم مجموعة فريدة من المطاعم، التي تقدم أشهى الأطباق وملاعب غولف، ووسائل ترفيه متميزة على عكس أي مكان آخر، حقا! إنه الملاذ الحقيقي.

ويضم 500 غرفة ما بين اطلالة على المحيط واطلالة حوض السباحة وفيلات وشاليهات حاصة، ويجعلك هذا الفندق تستمتع بمنظر الغابات مع اطلالة المحيط، يتيح لك فرصة تجربة الحمام المغربي الفاخر في مركز السبا، ويوفر أيضا غرفا للمساج على أيدي متخصصين .

تحية وإجلالاً لفن الطبخ المغربي

يقدم منتجع شاطئ وغولف مازاغان مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق العالمية المفضلة إلى جانب المأكولات المغربية اللذيذة. حيث يستمتع الضيوف أثناء تناولهم الطعام سواء كان في أحد المطاعم الفاخرة.

سوف تكتشف الأطباق المغربية الشهيرة مثل الطاجن والمعجنات البحرية والكسكسي بنكهاته السحرية في مطعمنا المغربي والصالة الشرقية «مرجانا»، ويقدم مطعم «ماركت بلاس» الكائن بالطابق الأول والذي يطل على حدائق الفناء ذات المناظر الطبيعية الخلابة وحمام السباحة، لضيوفنا بوفيه فخماً مع نكهات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وآسيا مجتمعة في تناغم مثالي. وفي مطعم «سيل دو مير»، يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية المحلية. كذلك يمكن للضيوف تجربة سهرات عشاء ألف ليلة وليلة، في خيمة بربرية تقليدية في «الفيرمة».

والتي تقدم قائمة من المأكولات المغربية المفضلة، مثل طاجن اللحم الطري والمقبلات الملونة واللحوم المشوية الشهية مع إضفاء جو سحري بأداء الراقصين الكلاسيكيين والاستماع إلى عزف العود المغربي.

مكان سحري، لا مثيل له

ويغطي المنتجع مساحة 250 فداناً على امتداد 7 كم من الشاطئ الرملي الأبيض، ويميزه جدرانه الذهبية وأسقفه ذات الطلاء الأخضر فقد تم تصميمه ليشابه «المدينة» العريقة.

قامت بتأسيس المنتجع شركة كيرزنر الدولية، وهي شركة دولية رائدة في مجال تطوير وتشغيل المنتجعات. حيث يجسد التصميم الإنشائي في منتجع شاطئ وغولف مازاغان روح التصميم الهندسي المستوحى من العمارة المغربية التقليدية إلى جانب اللمسات العصرية، لذا يعد من أهم المنتجعات العالمية التابع لـكيرزنر.

يقع منتجع شاطئ وغولف مازاغان بجوار مدينة الجديدة التقليدية الساحلية، وقد تم تصنيفه ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

حيث يستمتع الضيوف بالتجول داخل أسوار القلعة واستكشاف مدينة مغربية تقليدية وعريقة.

ويقع في قلب المنتجع فندق خمس نجوم يتكون من 500 غرفة مطلّة على مناظر خلابة على المحيط الأطلسي والبحيرات وملعب الغولف والحدائق.

