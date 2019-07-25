آخر النهار

كشفت كارمن عن استعدادها لتقديم ألبوم جديد يحمل فقط الطابع الخليجي.

ويضم 10 أغانٍ حتى الآن، ومن الممكن أن يتم زيادتها إذا أثار فضولها وإعجابها أغان جديدة. وعن اختيارها للون الخليجي في ألبومها أكدت أنها تجد نفسها به وتشعر براحة عندما تقوم بغناء اللهجة الخليجية. وأضافت: «لدي قاعدة كبيرة من الجمهور في الخليج، وأحب أن أغني بلهجتهم وهم أيضًا يحبون طريقتي في الغناء».

جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت في رمضان الماضي بغنائها شارة مسلسل «حكايتي» بطولة الفنانة ياسمين صبري، من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.

