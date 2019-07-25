آخر النهار

الحسابات المادية لصناع الإنتاج المسرحي، يجب أن تخضع لكثير من التحليل والعمق، خصوصا، مع المتغيرات في المواعيد، بالذات، لعيد الفطر وعيد الاضحى، وكلاهما هذا العام ولربما الأعوام المقبلة، سيكونان في اطار عطلة الصيف، وبالتالي غياب شريحة كبيرة من جمهور المسرح.

وفي دراسة كنت قد كتبتها بتكليف من مهرجان «أيام قرطاج» المسرحية بتونس خلصت تلك الدراسة الى أن جمهور المسرح هم المواطنون (فقط)، مع غياب (تام) للمقيمين العرب عن عروض المسرح في الكويت، اللهم إلا العروض الزائرة من مصر على وجه الخصوص.

وأمام تلك النتائج، فإن على صناع الإنتاج، أن يعيدوا دراسة الكلفة، وأيضا العوائد، وتشكيل توليفة من النجوم، قادرة على اجتذاب ما تبقى من الجمهور والذين لم تتح لهم فرصة الاصطياف خارج الكويت.

ومن خلال عملية رصد لما تقدم من عروض خلال عيد الفطر، نستطيع التأكيد بأن العروض التي تجاوزت المأزق المالي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بما فيها عروض «طارق العلي وحسن البلام وعبدالعزيز المسلم وشجون الهاجري»، أما البقية فإنها تعتمد على التعويض خلال عيد الاضحى المبارك، وهي أمام مأزق التشغيل وتأجير صالة العرض.. بالتالي.. لابد من جدوى اقتصادية لما هو قادم من الأيام والأعمال.

وعلى المحبة نلتقي

