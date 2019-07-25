آخر النهار

تتعاون «twofour54» أبوظبي، وسينما «فيجن فيلمز» مجدداً لإنتاج الفيلم الروائي الإماراتي «شبح» للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري.

واستغرق تصوير الفيلم 30 يوماً في مرافق التصوير والإنتاج التابعة لـ «twofour54»، وفي أماكن أخرى بمدينة أبوظبي ومدينة العين سيتم البدء في عمليات ما بعد الإنتاج خلال الشهر الحالي، ويستفيد طاقم العمل من المرافق الحديثة والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها «twofour54» لتمكين صنّاع المحتوى، وتحفيز إنتاج المزيد من الأفلام والإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في أبوظبي.

قال عامر سالمين المري: بعد تجربة العمل المتميزة التي جمعتني مع «twofour54» في إنتاج فيلم عاشق عموري، كنت واثقاً أنها بداية لعلاقة تعاون مستمرة في مشاريع جديدة مثل فيلم «شبح».

ويشارك في أدوار بطولة «شبح» مريم سلطان، وعبدالله الجنيبي، وآلاء شاكر، وحميد العوضي، وخالد النعيمي، ومايد البلوشي، بالإضافة إلى أربعة وجوه جديدة على السينما الإماراتية هم كانو الكندي ورحاب المهيري ولُبنى الحسن وراسم حمدان.

