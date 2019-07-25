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نحو إنتاج أجزاء ثانية، يمضي عدد من صناع الأفلام العربية، من خلالها إلى إعادة الألق لأفلامهم التي حققت في أجزائها الأولى نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر، والسبب في ذلك يعود إلى احترافية العمل وأداء الممثلين والاختلاف في طرح القصة، ليحظى الإعلان عن إنتاج أجزاء ثانية على ترقب وانتظار الجمهور، رغم أن بعض هذه الأفلام طرحت قبل 4 أعوام، الأمر الذي يجعل من إنتاج جزء ثانٍ منها أشبه باستثمار لما حققه الجزء الأول من نجاح. تقرر طرح الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» تحت مسمى «عودة أسود الأرض»، ويشارك في الفيلم الأبطال أنفسهم الذين شاركوا في الجزء الأول، وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، كريم قاسم، نسرين أمين، إضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان. «ولاد رزق» في جزئه الأول كان تجربة سينمائية مختلفة في السينما العربية، قصة محبوكة بطريقة جديدة، ورغم كل الاتهامات التي سبقت عرضه بأنه مسروق من عدة أفلام فإنه حقق نجاحاً كبيراً، وهو يأتي بسيناريو متميز وأداء لمجموعة ممثلين شباب ينتظرهم المشاهد ليستمتع بأدائهم.

كما سيتم طرح «الفيل الأزرق 2» قريباً، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، حيث يأتي بعد مرور 5 أعوام على تقديم الجزء الأول، والذي عُرض عام 2014، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، إلا أن الجزء الثاني حدثت فيه العديد من التغييرات على مستوى القصة والشخصيات، حيث يشارك في البطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وانضمت لهما هند صبري، إضافة إلى مشاركة أكثر من فنان كضيف شرف، مع الاستغناء عن أكثر من شخصية ظهرت في الجزء الأول، وقد حقق برومو «الفيل الأزرق 2» ما يقارب من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 15 ساعة عند عرضه لأول مرة.

ويأتي الاختلاف في القصة وأداء الممثلين في فيلم «الكنز»، حيث تفاجأ الجمهور بأداء محمد سعد لدور «بشر باشا» الذي أخرجه من عباءة «اللمبي» وقدمه بصورة مختلفة وقوية، وسيتم عرض الجزء الثاني من الفيلم قريباً، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وأحمد رزق وروبي وأمينة خليل.

