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أعلنت شركة والت ديزني الأميركية أن فيلم «أفينجرز: إند جيم»، الفصل الختامي من سلسلة أفلام «الأبطال الخارقون» سوف يتغلب على فيلم «أفاتار» للمخرج جيمس كاميرون يوم الاحد المقبل ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات في التاريخ.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أن شركة ديزني أعادت إصدار الفيلم مضيفة مشاهد جديدة في أواخر شهر يونيو للحصول على دفعة أخيرة مع اقترابها من تحقيق الرقم القياسي، حيث يمثل اعتلاء قمة الإيرادات أمرا غير عادي لاستوديوهات مارفل التابعة لديزني وسلسة «أفينجرز» على وجه الخصوص حيث حققت النسخ الأربع السابقة للفيلم في المتوسط 652?5 مليون دولار من مبيعات التذاكر.

وقالت شركة ديزني في بيان لها إنها حققت حتى الآن 2?79 مليار دولار في جميع دور العرض على مستوى العالم بحلول يوم الجمعة، وهو أقل مما حققه «أفاتار» بـ500 ألف دولار فقط.وإن «افينجرز:إندجيم» سيغلق هذه الفجوة بحلول اليوم الأحد.

وذكر موقع «بوكس أوفس موجو» أنه بعد احتساب معدل التضخم، فإن فيلم (جن ويز ذا ويند) أو «ذهب مع الريح» من إنتاج عام 1939 يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، بينما يحتل «أفينجرز:إندجيم» المرتبة 16 في الترتيب بموجب هذا الاعتبار.

