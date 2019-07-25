دوليه

حرص الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق على توجيه رسالة شكر إلى الشعب المصري.

وتواجد ريبيري وأسرته في مصر مؤخرا لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال حيث حضر خصيصا لتشجيع الجزائر.

وقال ريبيري عبر حسابه الرسمي على موقع «انستغرام» بعد نشر صور له أمام الأهرامات «أشكر شعب مصر على الترحيب الرائع والحار.. لقد كان وقتا رائعا».

وأضاف «أنا فعلا أقدر زيارتي للمتحف القبطي بالقاهرة مع عائلتي وأن أحظى بفرصة زيارة واحد من عجائب الدنيا السبع الأهرامات».

واختتم ريبيري رسالته «لقد كانت رحلة لا تنسى أراكم في وقت

قريب».

