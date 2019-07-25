دوليه

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إيقاف كل من يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الزمالك ومحمود صابر لاعب الجونة 3 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري الممتاز وهي المباراة التي شهدت اشتباكات عديدة. وكان الزمالك يمني النفس بالفوز لكنه تفاجأ بحماس شديد من الجونة خاصة وأن غالبية لاعبيه ينتمون للأهلي سواء لعبوا به من قبل أو معارين للجونة من الأحمر.

وعقب هدف تعادل الزمالك اندلعت اشتباكات واسعة تم على إثرها طرد الثنائي. وغاب أوباما عن الزمالك في مواجهة الإسماعيلي أمس وسيتواصل غيابه في مباراة القمة أمام الأهلي الأحد المقبل. كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة.