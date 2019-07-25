دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون. وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب كينيا وتوغو وجزر القمر. وجاءت مباريات مصر كالآتي: الجولة الأولى11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر. الجولة الثانية 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر. الجولة الثالثة 31 أغسطس 2020 ضد توغو في مصر.الجولة الرابعة 8 سبتمبر 2020 مع توغو خارج مصر. الجولة الخامسة من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر. الجولة السادسة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر في مصر.

