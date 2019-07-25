دوليه

تعاقد الهلال وصيف بطل الدوري السعودي أول من أمس بصفة نهائية مع الجناح الدولي البيروفي أندريه كاريو لمدة اربع سنوات حتى عام 2023.وكتب النادي في حسابه الرسمي على تويتر «إن رئيس النادي فهد بن نافل وقع مع أندريه كاريو عقدا يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات، وجرت مراسم التوقيع في مقر إقامة الهلال بمدينة لينتس النمسوية» حيث يخوض معسكرا إعداديا للموسم الجديد.

ولعب كاريو الموسم الماضي مع الهلال على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وقدم مستوى جيدا مع الفريق مما جعل الإدارة تسعى لشراء عقده بشكل نهائي.وسيشارك كاريو في تدريبات الهلال اعتبارا بعدما التحق ببعثة الفريق أول من أمس.ونشر حساب الهلال مقطع فيديو خاطب فيه كاريو جماهير النادي قائلا باللغة العربية «هاي (مرحبا) شباب»، مضيفا بالانكليزية «اشتاق إليكم جميعا جماهير الهلال، أراكم قريبا». وجاء التعاقد النهائي مع كاريو بعد الإعلان عن ايقاف مفاوضات تجديد عقد صانع الالعاب الدولي الاماراتي عمر عبد الرحمن «عموري» المنضم إلى صفوفه الصيف الماضي لمدة عام واحد قادما من العين.من جهة أخرى، أكد الهلال أن مدافعه الاسترالي ميلوش ديجينك غادر مقر معسكر النادي في النمسا بعد الموافقة على إعارته لمدة عام واحد إلى فريق النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد.

