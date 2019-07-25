دوليه

ضم نادي فيسيل كوبي الياباني الذي يضم في صفوفه النجم الاسباني المخضرم اندريس اينيستا، المدافع الدولي اللبناني جوان الأومري. وأشار النادي أول من امس في بيان ان الأومري (30 عاما) «تعاقد مع فيسيل كوبي قادما من النصر الاماراتي».

ونشأ الأومري في المانيا ثم حمل الوان سيفاسبور التركي (2017) والنصر بين 2016 و2018 الذي اعاره العام الماضي الى ساغان توسو الياباني.

وقال الأومري، المولود في العاصمة الالمانية برلين، لموقع النادي الرسمي «أنا سعيد للانضمام الى فيسيل كوبي. اشكر النادي لضمي الى صفوفه واريد مساعدته. ساقدم كل ما في وسعي كي يحقق هذا الفريق اهدافه».

وشارك الأومري مع منتخب لبنان في كأس آسيا الاخيرة في الامارات وكان احد الاعمدة الاساسية في خط دفاعه، وحمل الوانه في 16 مباراة سجل خلالها هدفين.

والى اينيستا نجم برشلونة السابق، يضم فيسيل كوبي المهاجمين المخضرمين الالماني لوكاس بودولسكي والاسباني دافيد فيا، ولاعب وسط برشلونة السابق سيرجي سامبر.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من اصل 18 ناديا، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.

