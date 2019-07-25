محلية

لائحة انتقالات لكل اتحاد رياضي... هذا ما نعانيه في الوقت الحاضر. واذا كانت هيئة الرياضة تريد ان تفعل خطط جديدة لتطوير الرياضة فعليها اولا البحث عن اساسيات وحقوق اللاعبين بناء على الانظمة المعتمدة في الدول المتطورة في كل لعبة ومن ثم التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة لتأكيد اهمية وجود لائحة تحفظ وتنظم التعامل مع اللاعبين سواء هواة او محترفين او نص محترف (لا يوجد نص محترف الا بالكويت؟).

فقد تحدث معي في اتصال مطول رئيس اتحاد الكرة الطائرة الاخ حسين عاشور حيث فند لماذا اصدر هذه القوانين غير المقبولة لبعض الاندية. فأكد انه بصدد ارسال لائحة جديدة للاندية استشفها من لوائح انتقال لبعض الدول المتقدمة باللعبة والاتحاد الدولي. إلى هنا تبقى مسؤولية الاندية في الجدية بمناقشة هذه اللائحة... الا انني اكدت له ولغيره من القيادات الرياضية لمختلف الالعاب باهمية تحديد وتعريف وضع اللاعب: هل سيتعاملون معه قانونيا كهاو او محترف؟ وليس بالعمر! فقط؟

ان مناقشة هذا الموضوع تمت في اكثر من مناسبة و زمان الا ان اتخاذ القرار النهائي يقف بفعل فاعل لا نعرفه إلى الان؟ لذا فنصيحتي للاندية والاتحادات ان تستعين باللجنه الاولمبية الكويتية ومن ثم اللجنة الاولمبية الدولية بدراسة هذا الامر والسعي لايجاد لائحة تحمي حقوق اللاعب و النادي إذا كان هاو أو اذا تحول إلى محترف... والله من وراء القصد.

