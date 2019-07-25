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يخوض الأزرق في 03:00 عصر اليوم مواجهة ودية رابعة وأخيرة في المعسكر الإنكليزي أمام أستون فيلا أحد أندية الدرجة الممتازة في إنكلترا، وذلك ضمن رحلة الإعداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها العراق بدءا من 31 الشهر الحالي، وكذلك استعدادا للتصفيات المشتركة المؤدية إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وتأتي مواجهة اليوم تتويجاً للجهود التي بذلها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية، على ان يعود وفد المنتخب إلى البلاد بعد غد، ثم يتدرب الفريق في الكويت أيام 29 و30 و31 الشهر الحالي حتى موعد المغادرة إلى العراق يوم 1 أغسطس للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وخلال معسكره الحالي تفوق الأزرق على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0 على التوالي، فيما تعرض للهزيمة أمام مايدنهيد بهدف نظيف في مباراته الثالثة.

وسيكون لقاء اليوم أكثر قوة من المواجهات الماضية، على اعتبار ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكرواتي روميو يوزاك حرص على التدرج التصاعدي لهذه الاختبارات الودية، بهدف الاستفادة من خوضها من الجوانب الفنية والبدينة والمعنوية، فالفوز في مواجهة استون فيلا سيعطي اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية ويؤكد نجاح المعسكر.

ويتحتم على اللاعبين ان يكونوا أكثر جدية في هذه المواجهة التي تعد فرصة لاثبات أنفسهم وامتحانا لقدراتهم في الطريق لحجز مواقعهم في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب وقت الجد.

وسيخوض يوزاك مواجهة اليوم بتشكيلة يغلب عليها الطابع الأساس على اعتبار انه اعطى فرصة المشاركة لجميع اللاعبين في اللقاءات الثلاثة الماضية.

ويبدو الأزرق في أتم الجهوزية للقاء بعد تعافي المصابين ودخولهم التدريبات الجماعية وهم عامر المعتوق وعلي خلف ومحمد السويدان وفيصل زايد، ويبقى شبيب الخالدي الغائب الوحيد عن التدريبات بسبب شكواه من إصابة في الركبة.

ويبدأ الأزرق مشواره في بطولة غرب آسيا أمام السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسوا الحريري في أربيل، ثم يتواجه مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.

