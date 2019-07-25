محلية

ينتظر القادسية وصول محترفيه الجدد البرازيلي رونيرو دي سوزا والسوري أحمد عليش، والغاني فينسينت أتينغا، يوم بعد غد، للانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية التي انطلقت الأحد الماضي. وأنهى القادسية جميع الاجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول الى البلاد للاعبين الثلاثة، في الوقت الذي يدرس فيه النادي تغيير مكان المعسكر من النمسا الى هولندا او كرواتيا، بحيث يقام المعسكر في النصف الثاني من شهر اغسطس المقبل. ويواصل الفريق الأصفر تدريباته على ستاد محمد الحمد تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد بابلو فرانكو استعداداً لمنافسات المقبل، الذي يتطلع فيه القادسية الى الظهور بصورة مغايرة وخلافاً لتلك التي ظهر عليها في الموسم الماضي وخروجه خالي الوفاض باستثناء كأس السوبر أول الموسم. واستعاد القادسية خدمات قلب دفاعه رشيد سومايلا القادم من إعارة إلى رد ستار الصربي، بالإضافة إلى ضم لاعب الأزرق الأولمبي مشعل فواز من نادي النصر.

