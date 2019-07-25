محلية

حقق فرسان نادي المسايل نتائج ايجابية خلال مشاركتهم في بطولة ودية اقيمت على هامش المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفرسان حالياً في بلجيكا، ونجح الفارس عبد الله العوضي في تسجيل انتصارين في مسابقتين اقيمتا على مدى يومين على ارتفاع 120 سم ضمن بطولة ازلهوف لقفز الحواجز بمشاركة اكثر من 20 متسابقا وعلى ارتفاع 105 سم فاز الفارس الصاعد فواز الغنيمان بالمركز الاول وجاء الفارس علي الصقر في المركزين الثاني والثالث. واكد عبد الله العوضي ان فرسان المسايل استفادوا من معسكر الإعداد وظهروا بصورة مشرفة في بطولة ازلهوف، موضحا ان اللجنة المنظمة للبطولة اشادت بمستوى فرسان النادي. وأضاف العوضي ان الفرسان يستعدون للبطولة الثانية التي ستقام خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى ان الفرسان يبذلون جهودا مضاعفة من اجل احراز مراكز متقدمة في البطولة الثانية. وشكر رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي المسايل على دعمهم وتواصلهم الدائم مع الوفد من اجل الاطمئنان على الجميع، مؤكدا حرص الفرسان على تحقيق الاهداف المرجوة من اقامة المعسكر وهي رفع المستوى الفني والبدني واكتساب الخبرة من الاحتكاك مع الفرسان المشاركين في البطولات الودية.

