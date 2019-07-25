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تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس المقبل، أعمال «كونغرس» الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

ويتزامن «الكونغرس» مع اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، وكلاهما يعمل من أجل دعم الصحافة الرياضية في القارة الآسيوية والارتقاء بمستوى الصحافيين والمصورين الرياضيين. ومن المقرر أن يشهد كونغرس الاتحاد الآسيوي، اعتماد تقديم عدد من الجوائز بشكل سنوي، لأفضل الفرق الآسيوية على مستوى المنتخبات والأندية. وصرح رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الزميل سطام السهلي، أنه حرص مع زملائه على إقامة الكونغرس بشكل سنوي، حيث اقيمت النسخة الأولى له في العام الماضي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تقييم عمل الاتحاد بشكل سنوي، إلى جانب تقديم كل الدعم للصحافة والصحافيين بشكل مستمر بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي تشهدها الصحافة الرياضية في الآونة الأخيرة. ولفت السهلي إلى أن الاتحاد سيحرص على اقامة الدورات وورش العمل للصحافيين والمصورين، علما بأن العام الحالي شهد اقامة العديد من الدورات وورش العمل التي يحاضر بها نخبة من المحاضرين على المستويين القاري والعالمي، وبالطبع الهدف الأول من ذلك يتمثل في الارتقاء بالمهنة والصحافيين والمصورين ودعمهم دون توقف.

