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«أشبال اليد» إلى معسكر تركيا

زيد خلف
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الخميس 25 يوليه 2019

يتوجه وفد منتخب الأشبال لكرة اليد إلى تركيا لاقامة معسكر تدريبي هناك لغاية 8 أغسطس المقبل يخوض خلاله الفريق عددا من المباريات الودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويترأس الوفد رئيس الاتحاد ناصرصالح ويضم الوفد عبدالله عبدالرسول ادارياً وعبدالهادي مرزوق مشرفا والمدربين الوطنيين عبدالخالق عبدالقدوس وسالم محمود بالإضافة إلى 20 لاعباً هم عبدالعزيز نجم حسن، احمد السهلي، قاسم ميثم، هادي باقر، عبدالعزيز النجار، بدر نجم، عثمان محمد، عبدالكريم الصايغ، مهدي الرشيد، طلال العازمي، جراح الغيث، نواف هادي، يوسف احمد، علي الحداد، ابراهيم الرشيد، حيدر جوهر، علي مندني، حسين المطوع ويعقوب صالح.


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