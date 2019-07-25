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أكد المدرب الصربي بوريس بونياك أن إعادة كاظمة إلى منصات التتويج هو الهدف الأول الذي سيسعى إلى تحقيقه مع فريقه الجديد، جاء تصريح بونياك خلال مؤتمر صحافي عقده النادي لتقديم المدرب الذي أبدى سعادته بالعودة إلى الكويت من بوابة الفريق البرتقالي (تصوير علاء البوريني)

باشر التضامن تدريباته مساء الأول من أمس على ملعبه وتحت قيادة مدربه الجديد الصربي زيلكو ماركوف استعدادا لمنافسات الموسم المقبل الذي يتطلع فيه الفريق للظهور بصورة مغايرة عن الموسم المنقضي الذي حافظ فيه على بقائه في دوري الأضواء

(تصوير عادل سلامة)

