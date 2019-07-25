عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم ولن تضيّع فرصة التفاوض مع واشنطن.

وأكد روحاني أن بلاده مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا أن طهران لن تستسلم في أي مفاوضات.

وتابع بالقول: «كنا ولانزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب.. مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز.. واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية». وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده لا تسعى إلى التوتر مع بريطانيا، وإذا أفرجت الأخيرة عن ناقلة النفط في جبل طارق ستلقى الرد المناسب من إيران.

ولفت روحاني إلى أن «تأمين مضيق هرمز مسؤولية الحرس الثوري، ولا يمكن لأي طرف أن يتغاضى تحذيراته فيه»، مشددا على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف تعليمات الحرس الثوري في هذا الشأن. كما دعا الرئيس الدول التي لا تنتمي لمنطقة الخليج لعدم التدخل في عملية تأمين المياه بالمنطقة، مؤكدا أن إيران «سترد بنفس الطريقة في حال تعرضت للانتهاك من جديد». ولم يخف روحاني نبرته الحادة عند حديثه عن «اختراق الأجواء الإيرانية»، حيث هدد واشنطن بالقول ان «تكرار اختراق الأجواء الإيرانية من قبل الأميركيين بطائرة مسيرة أخرى سيلقى نفس الجواب». من جهته، قال حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني اية الله السيد علي خامنئي للشؤون الدفاعية إن معادلة إيران في مضيق هرمز هي إما أن ينعم الجميع بالأمن ويصدروا نفطهم وإما لا، مهددا باستهداف القواعد والسفن الأميركية في حال اندلعت الحرب.

وقال دهقان في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية أمس إن أي تغيير في وضع مضيق هرمز سيزيد التوتر، وقد يفتح باب مواجهة خطرة.

وأضاف أن كل القواعد والقطع العسكرية الأميركية بالمنطقة ستتعرض لاستهداف مباشر في حال اتخذت واشنطن قرار الحرب، مؤكدا أن أي حرب أميركية ضد بلاده يعني أن أميركا ستواجه إيران وحلفاءها في كل المنطقة.

وفي تعليقه على التوتر الراهن بمضيق هرمز عقب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية بعد مدة وجيزة من احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق الخاضع لبريطانيا؛ قال حسين دهقان -الذي كان وزيرا للدفاع- إن مقترح بريطانيا بتشكيل قوة أوروبية في مضيق هرمز قد يجر ما ليس في الحسبان. وأكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدفاعية أن بلاده لن تتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت أي ظروف، معتبرا أن التهديد بالحرب خداع للآخرين.

كما قال إن طهران لن تتفاوض مع أحد بشأن منظوماتها الصاروخية، مضيفا أن هذا الأمر «وهم لن يتحقق»

