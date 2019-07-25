عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن احالة اربعة وزراء الى الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي مساء أول أمس الثلاثاء ان مجموع القضايا الجزائية المحالة للمحاكمة بتهم الفساد المالي والاداري في العراق حتى منتصف يونيو الماضي بلغ 1267 قضية، مشيرا الى ان عدد المتهمين المحالين الى المحاكم بلغ 2200 متهم بينهم اربعة وزراء. واضاف «اما القضايا قيد التحقيق في ذات التهم وحتى نفس المدة» فعددها 4117 قضية وتضمنت اوامر استقدام لغرض التحقيق عددها 3202 امر بينها اوامر لـ 11 وزيرا.

ولم يكشف عبد المهدي عن اسماء الوزراء او اذا ما كانوا من حكومته الحالية ام من الحكومات التي سبقته.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية التي طالت عددا من الشخصيات العراقية، كشف عبد المهدي عن قيام حكومته بإحالة ملف عقوبات وزارة الخزانة الأميركية إلى المستشارين القانونيين للبت بها.

وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لافتا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، مشددا على أن التحركات الأميركية في البلاد تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

