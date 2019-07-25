عربيات ودوليات

نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، «قد قتل على يد اسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لرفضه الخضوع للضغوط وتوجيه تهم ملفقة ضد برنامج ايران النووي».

ونقلت وكالة «تسنيم» الايرانية أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «قد قتل على يد اسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة لرفضه الخضوع للضغوط وتوجيه تهم ملفقة بحق برنامج ايران النووي». ووفقا لمصادر مطلعة للوكالة، فقد عارض الرئيس الراحل موقف كل من اسرائيل والولايات المتحدة من أجل فرض ضغوط على ايران. يذكر أن يوكيو أمانو قد توفي في 22 يوليو عن عمر ناهز 73 عاما. هذا وعلق وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف في وقت سابق على خبر وفاة أمانو قائلا «شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا نبأ وفاة أمانو، ونعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لمحبيه». وأضاف «كان يوكيو أمانو، داعما مخلصا للاتفاق النووي مع ايران منذ البداية، ونتوقع أن يسير من يخلفه على خطاه بشأن الاتفاق الايراني».

