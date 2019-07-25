عربيات ودوليات

نفى اتحاد الصحافيين العرب أن يكون الأشخاص الذين زاروا اسرائيل مؤخرا من السعودية والامارات والبحرين والعراق، صحافيين.

وذكر بيان بالخصوص أن الاتحاد العام للصحافيين العرب قام «بمراجعة جميع المنظمات الصحافية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحافيين لاسرائيل حاليا».

وشدد تبعا لذلك على أنه تأكد بصورة قطعية من عدم «قيام أي صحافي ينتمي الى هذه المنظمات بزيارة اسرائيل، خصوصا الصحافيين أعضاء جمعيتي الصحافيين البحرينية والاماراتية وهيئة الصحافيين السعوديين ونقابة الصحافيين العراقيين». ولم يستبعد اتحاد الصحافيين العرب أن يكون أعضاء الوفد الذي يزور حاليا اسرائيل «يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها».

وجدد الاتحاد العام للصحافيين العرب التأكيد على تمسك والتزام «كل أعضائه بقواعد النظام الأساس للاتحاد، وهو الوقوف ضد جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».

