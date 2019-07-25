عربيات ودوليات

القاهرة الوكالات: رفض الأزهر الشريف قيام الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل فلسطينية في وادي الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس.

وأعرب الأزهر عن استنكاره لاجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال، واقتحام الجرافات للمنازل والمنطقة.

كما حذر من خطورة تلك الاجراءات الغاشمة، وأكد أن ذلك يعد «اغتصاباً للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام»، مشدداً على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.

وأضاف أن «مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية اجراءات تخالف ذلك».

وشدد الأزهر على أن «القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مجرد قضية أو أرض محتلة، بل هي حرم اسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية اسلامية مسيحية»، داعياً كل الهيئات والمنظمات العالمية الى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها.

