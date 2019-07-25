عربيات ودوليات

غصّت شوارع نابلس كبرى مدن شمال الضفة الغربية بآلاف المشيعين القادمين من مختلف مناطق الضفة والداخل الفلسطيني والجولان المحتلة لتشييع الراحل المناضل الفلسطيني بسام الشكعة (أبو نضال) الذي وافته المنية الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وعلى أكتاف المحبين، حُمل جثمان الشكعة (90 عاما) الذي سجي بالعلم الفلسطيني، من المسجد الحنبلي بنابلس القديمة، الى المقبرة الغربية، وتقدم جنازته عشرات القيادات الوطنية والسياسية من فصائل العمل الوطني والاسلامي وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادات الأجهزة الأمنية ووجوه العشائر.

وشاركت شخصيات دينية واعتبارية مثل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ورئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله وأعضاء من المجلس التشريعي ونواب فلسطينيون في الكنيست اضافة لقيادات وشخصيات وطنية من الجولان المحتل.

والشكعة أحد أعيان نابلس، وانتخب رئيسا لبلديتها عام 1976، وعرف بتوجهه القومي ورفضه للاحتلال بكل أشكاله، وهو ما دفع اسرائيل لتدبير عملية اغتيال له ولكريم خلف رئيس بلدية رام الله آنذاك وابراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة عبر زرع عبوات ناسفة في مركباتهم الخاصة.

وأدى ذلك لبتر ساقيه، كما بترت ساق خلف، بينما نجا الطويل لاكتشافه العبوة الناسفة. وقال الشكعة كلمته الشهيرة حينها «الآن أصبحت أقرب للأرض» في اشارة لعظم حبه لها.

ومع تشكيل السلطة الفلسطينية، لم يهادن الشكعة كثيرا قيادتها لا سيما رئيسها الراحل ياسر عرفات، وعرف بمعارضته لسياساتها.

