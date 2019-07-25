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أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انعقاد اجتماعات المجلس، أمس، بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، شمالي البلاد، وذلك للمرة الأولى.

وقدم الاجتماع رسالة مهمة مفادها أن المدينة الواقعة غرب الاسكندرية، مدينة مستدامة العمل طوال العام في مصر، وليست «مصيفًا» يستغل لشهرين فقط.

وأشار مدبولي، في تصريحات صحافية الى أن مدينة العلمين الجديدة، بها مناطق سكنية تستوعب 3 ملايين نسمة، ومناطق تجارية وسياحية وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يجري تنفيذها بسواعد أكثر من 100 ألف مهندس وعامل في شركات مقاولات مصرية.

يشار الى أن المبنى الجديد الخاص بـمجلس الوزراء المصري يتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامي.

من جهته، قال المتحدث باسم البرلمان المصري د. صلاح حسب الله ان اقرار البرلمان لـ 156 قانون باجمالي 1701 نص قانوني خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، خير دليل على الجهد التشريعي المبذول، وفي مقدمته قانون التأمينات والمعاشات الذي يعد بمثابة نقلة نوعية، وسيشعر المواطن بمردودة قريباً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم البرلمان أمس لاستعراض انجازات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، ودور البرلمان في دعم الدولة المصرية.

وأضاف حسب الله، أن نسبة التعديل الذي أدخله مجلس النواب علي القوانين المقدمة من الحكومة تجاوز 35 في المئة، مشيراً الي أن هذه النسبة تؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به الأعضاء للضبط التشريعي وفق الصلاحيات المتاحة وليس تمريرها كما هي مرسلة، قائلا: «هذه نسبة تؤكد ضبط الأداء التشريعي من قبل الأعضاء».

وتابع أن حجم التشريعات التي أقرها البرلمان ليست مجرد أرقام انما لها دلائل ايجابية وآثار اجتماعية متعددة،منوهاً أن أحد التشريعات التي أقرها المجلس زيادة المعاشات والذي يأتي استجابة للتوجه الملحوظ للرئيس السيسي والذي أعطي أولوية ودفع دائم في اتجاه مراجعة المعاشات.

وقال ان البرلمان يمارس دوره الرقابي بمفهومه الرشيد، مؤكداً أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ليست «شد وجذب» أو «استعراض العضلات» وانما «تصحيح المسار».

وأضاف حسب الله أن البرلمان حرص على القيام بمهامه الرقابية من خلال استخدام الأدوات الرقابية، مشيراً الى أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، قائلاً: «الدور الذي يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية وغير هادف للهدم».

وبين أن اجمالي طلبات الاحاطة بلغت 1312 بالاضافة الى 347 بياناً عاجلاً، كما تم توجيه 901 سؤال للحكومة والنص أجابت كتابة على 52 سؤالاً، مضيفاً أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة و793 اقتراحاً برغبة و22 طلب رفع حصانة و4 حالات خلو مكان بالوفاة.

ولفت حسب الله، الى أن البرلمان قام بـ32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم ارسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات.

