عربيات ودوليات

أكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء طيار هشام الحلبي، أن نجاح العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 في تقويض التنظيمات الارهابية ساعد على حالة الحصار التي يعيشها الارهاب في مصر بالوقت الحالي، مشددا على أن تلك العملية ستستمر حتى ينتهي الارهاب من مصر.

وقال الحلبي في حوار خاص لـ«النهار» ان الأطماع في سيناء لم تنته وأن أي انتصار سياسي واقتصادي لمصر يزيد استهداف المعادين والكارهين للدولة المصرية، مشيرا الى أن حجم الأسلحة والمعدات التي ضبطت بحوزة التنظيمات الارهابية بسيناء يعكس مدى المؤامرة الخارجية وان الارهاب في مصر ممول من مخابرات دول تسعى لهدم الدولة.

وقال انه من غير المعقول أن تتنازل الدولة المصرية عن أراضي بسيناء مقابل اتمام صفقة القرن، موضحا أن مصر لن تفرط في ذرة رمل واحدة من سيناء وأن أرضنا ليست للبيع.

وكشف عن أن فلسفة تسليح الجيش المصري قائمة على أمرين في الوقت الحالي هما تنويع مصادر السلاح وتحديث منظومة الأسلحة بشكل مستمر للتواكب مع الأنظمة العالمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية غير المستقرة بالمنطقة.. والى تفاصيل الحوار:

ما تقييمك للعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»؟

ناجحة بكل المقاييس وتحقق أهدافها بنجاح حتى الآن وهو اقتلاع الارهاب من جذوره والقضاء على التنظيمات الارهابية وبالطبع هذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا، لان الارهاب التي تواجهه مصر ارهاب ممول من مخابرات دول معروف عدائها لمصر وتحاول بشتى الطرق ضرب الاستقرار الأمني من خلال تنفيذ عمليات ارهابية في سيناء ومناطق أخرى حتى يتم توصيل رسالة للعالم اجمع أن مصر دولة غير آمنة.

لاحظنا تراجعا كبيرا في العمليات الارهابية.. هل تتوقع استمرار هذا التراجع؟

نعم العمليات الارهابية تراجعت حكام الرقابة العسكرية والأمنية على سيناء والمناطق الأخرى لان «سيناء 2018» تشمل مصر بأكملها، وأتوقع مع احكام الضربات الأمنية والعسكرية للمواقع الارهابية وضبط العناصر الارهابية فسيستمر هذا التراجع.

هل ما زالت سيناء مستهدفة؟

نعم، ومصر بشكل عام دولة مستهدفة ومع كل نجاح سياسي واقتصادي تشهده البلاد يزيد الاستهداف الخارجي، والرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر لن تترك ثأرها من الارهابيين والدليل تسلم الارهابي هشام عشماوي من ليبيا في عملية نوعية للمخابرات الحربية.

وما يؤكد أن سيناء مستهدفة جميع البيانات التي صدرت عن القوات المسلحة حول ضبط معدات وأسلحة حديثة وعربات دفع رباعي وعناصر ارهابية أجنبية ما يؤكد وجود مخابرات دول تمول هذا الارهاب الأسود الذي يواجه سيناء بشكل خاص ومصر بشكل عام.

ما دور البرلمان في مواجهة الارهاب؟

البرلمان يقدم أداء جيداً وقدم قانونين لمواجهة الارهاب ودوره هو تقديم تشريعات تساعد الدولة المصرية في مواجهة الارهاب وتعديل القوانين والتشريعات التي تضمن عقاب سريع وقوي للارهابيين وحتى تكون الدولة قادرة على الردع القوي لأي تنظيمات ارهابية خاصة تلك العمليات التي تستهدف منشآت ومواقع عسكرية مصرية.

ما فلسفة تسليح الجيش المصري للحفاظ على الأمن القومي للبلاد؟

تقوم على أمرين هما تنويع مصادر السلاح بعدم التركيز على دولة بعينها فقط مع تحديث منظومة الأسلحة باستمرار خاصة مع الأوضاع التي تشهدها المنطقة من أوضاع غير مستقرة وهو ما يستدعي أن يكون لدينا أسلحة حديثة جدا وقوية لمواجهة أي خطر قد يواجهنا.

ما تعليقك على صفقة القرن وما يثار عن تنازل مصر لجزء من سيناء مقابل اتمامها؟

اعتقد انه من الغباء التحدث عن دولة مثل مصر في أمر له علاقة بالتنازل عن جزء من سيناء الذي حارب الجيش المصري من أجلها واستشهد على أرضها ألاف من الجنود والضباط المصريين ومصر لم ولن تفرط في حبة رمل واحدة من تراب سيناء، وتأكيد وزير الخارجية سامح شكري أن أرض مصر ليست للبيع أو للتنازل عنها يحسم هذا الجدل غير المبرر.

ولكن في رأيك لماذا شاركت مصر في ورشة البحرين التي ناقشت الشق الاقتصادي من «صفقة القرن»؟

مصر دولة كبيرة ومحورية في المنطقة وحضرت هذا اللقاء لتقييم الوضع وأكدت ان النهائي بشأن أي صفقات تعقد سيكون في يد الفلسطينيين أنفسهم ومصر دائما تضع القضية الفلسطينية صوب أعينها وعلى أجندة أولوياتها لذلك شاركت في منتدى البحرين حول هذا الشأن، ومسألة قبول الشق الاقتصادي لما يسمى بصفقة القرن في يد السلطة الفلسطينية وحدها ولن يحدد مصيرهم غيرهم، ولكن موقف الدولة المصرية واضح وصريح منذ البداية وهو الاستناد للمواثيق والمرجعيات الدولية القائمة على حل الدولتين.

