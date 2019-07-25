مال وأعمال

كشفت بيانات عن تمكن وزارة المالية في الفترة الأخيرة من إجراء تحديثتات جذرية في إدارتها الضريبية، حيث تم ادخال تقنيات وكوادر ساعدت الى حد كبير في تقليص مطالبات الدولة الضريبية لدى الغير لمستويات منخفضة للغاية.

وأشارت مصادر الى أن عمليات التحديث وتدعيم الوظائف الضريبية جاء استعداداً لقرب تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية والتي يتوقع أن تضيف للخزينة العامة مبلغ 200 مليون دينار سنوياً حال تطبيقها، فضلا عن اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في عدة دول خليجية والمتوقع تطبيقها في مطلع العام 2021.

وأشارت المصادر الى أن الضرائب التي يتم تحصيلها تتراوح سنويا بين 500 الى 560 مليون دينار،غالبيتها تأتي من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل من الشركات الأجنبية وضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية ، علما بانه قد تم ارجاء تطبيق ضريبة الدخل على الشركات المحلية أسوة بالشركات الأجنبية لوقت لاحق حتى تستقر أوضاع تلك الشركات وتحقق ارباحا متوازنة .

ولفتت المصادر ذاتها الى ان الحكومة ماضية قدما في بسط أسس ضريبية عادلة في السوق لكن على مراحل تتناسب مع أوضاع الإقتصاد المحلي .

واشارت المصادر الى أنه سيتم وضع ضوابط شديدة لضمان عدم تهرّب الشركات من دفع الضريبة.

ولا تطبق الحكومة ، حتى الآن، ضرائب على أرباح الشركات الكويتية بشكل صريح، وإنما يجرى تحصيل رسوم تحت مسميات أخرى، منها 1 في المئة تدفعها الشركات المساهمة العامة والمقفلة (غير المدرجة في البورصة) في شكل زكاة.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية 15في المئة من أرباحها كضرائب دخل، وهي نسبة ثابتة، فالقانون الكويتي لا يطبق الضرائب التصاعدية، حيث تم الانتهاء من العمل بها في 2008، وكانت من قبل تتراوح الضريبة بين 5 في المئة و55 في المئة من الدخل، طبقاً لمرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955.

وتسعى الكويت إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بعيداً عن عائدات النفط التي تشكل 89 في المئة من إجمالي الإيرادات.

