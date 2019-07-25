مال وأعمال

استكملت شركة الغانم التجارية شراء حصة من أسهم بنك الخليج خلال جلسة المزاد الذي عقد امس لبيع عدد 490.16 مليون سهم من الأسهم المُصدرة لبنك الخليج تمثل 16.081 في المئة من رأس المال.

وأعلنت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، انه تم ترسية المزاد بسعر 312 فلسا للسهم الواحد بقيمة اجمالية بغت 152.9 مليون دينار كويتي لصالح شركة الغانم التجارية ولم يتقدم أي طرف آخر لدخول المزاد

واوضحت انه تم التوقيع على اجراءات البيع بين الأطراف المعنية (الشركة الكويتية للاستثمار (حساب عملاء 1 - طرف بائع) لصالح العميل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الخليج (حساب عملاء 3003 - طرف مشتر) لصالح العميل شركة (الغانم التجارية) على أن تستكمل اجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة.

وتأسس بنك الخليج في عام 1960 وأدرج في (بورصة الكويت) في عام 1984، ويبلغ رأسمال بنك الخليج 304.81 مليون دينار موزعاً على 3.048 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد ،وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة بنسبة 20.21 في المئة في رأسمال بنك الخليج، تليها حصة شركة الغانم التجارية بواقع 16.67 في المئة، ثم شركة بهبهاني للاستثمار بنحو 5.5 في المئة.

وأنهى سهم البنك جلسة أمس بالبورصة مرتفعاً 0.96 في المئة عند سعر 314 فلساً، وذلك بتداول 5.44 ملايين سهم بقيمة 1.7 مليون دينار.

