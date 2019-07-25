مال وأعمال

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية «كيبيك» حاتم العوضي قراراً تنظيمياً، يعمل به اعتباراً من أمس، يقضي بإلغاء واستحداث فرق في المجموعة التجارية.

وتضمن القرار الذي حصلت «النهار» على نسخة منه استحداث فريق عمل المستودعات والمخازن ويصبح سالم مزلوة الظفيري رئيساً للفريق ومسؤولاً مباشراً أمام مدير المجموعة التجارية على أن يعين رئيس فريق عمل المشتريات وإدارة الموارد في وقت لاحق. وشمل القرار إلغاء فريق عمل ضمان الجودة والدعم التجاري. وتضمن القرار استحداث فريق عمل تأهيل المقاولين وإدارة الموردين ويصبح فهد كريم الفضلي رئيساً للفريق ومسؤولاً أمام مدير المجموعة التجارية، واستحداث فريق عمل الدعم التجاري ويعين رئيس الفريق في وقت لاحق. من جانب آخر أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية بالوكالة في مؤسسة البترول الشيخ فيصل جابر الأحمد الصباح تعميماً إدارياً يقضي بترقية فواز العيسى ليشغل وظيفة رئيس فريق الخدمات ويكون مسؤولاً مباشراً أمام مدير الدائرة التجارية والخدمات وذلك اعتباراً من 1 اغسطس 2019.

