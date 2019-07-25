مال وأعمال

وجهت الحكومة حملة موسعة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وذلك عقب رصدها نحو 1500 وحدة سكنية يقطنها وافدون ما بين عائلات وأفراد ،بمناطق السكن الخاص، وعليه قررت الحكومة إخلاءهم تنفيذاً للقرار الحكومي الذي يستهدف ضبط القطاع وتنظيم المناطق وفقا لما خصصت له.

علمت «النهار» من مصادرها ان قرارات اصدرها مجلس الوزراء لإعادة تنظيم قطاعات العقار وفقا لرؤية اللجان المختصة وارشاداتها وعليه كلف وزير شؤون البلدية المعنيين إلي اخلاء الوحدات السكنية بمناطق السكن الخاص من غير المواطنون وعليه تقرر تشكيل لجنة لتنظيم مسمي «اطمئن» وتقضي بإخلاء الوافدين من مناطق السكن الخاص حيث ستؤدي هذه الحملة إلى استفادة القطاع العقاري من توجه الوافدين إلى وحدات السكن الاستثماري الذي يعاني من تزايد اعداد الوحدات الشاغرة والتي بلغت نحو 55 الف شقة بنهاية العام الماضي.

وافادت مصادر أن الحملة بدأت مطلع يوليو الحالي، وستستمر حتى الانتهاء من إخلاء جميع البيوت السكنية من الوافدين في مناطق محدّدة، مشيراً إلى فرض غرامة تبلغ 25 ألف دولار على أصحاب العقارات المؤجرة للوافدين بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1500 دولار على الوافد الساكن في العقار مؤكدة أن اعضاء الحملة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي تخول لهم إخلاء أي منزل يقيم فيه وافدون بالمناطق السكنية بصورة مباشرة من دون الحاجة للعرض على المحاكم.

وطالب معنيين إلى ضرورة بذل الجهود للقضاء على مشكلة سكن الوافدين في المناطق النموذجية «السكن الخاص».

