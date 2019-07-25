مال وأعمال

القاهرة - «رويترز»: أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 في المئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وأن يسجل النمو 5.8 في المئة في السنة التالية والتوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته «رويترز» لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 6 في المئة. وباستثناء قطاع النفط، يكابد اقتصاد مصر لجذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

