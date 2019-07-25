مال وأعمال

صرح محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل بأن بنك الكويت المركزي قد اصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2018، وهو التقرير الدوري السابع الذي يُعده ويُصدره البنك المركزي ضمن جهوده الرامية الى تعزيز الشفافية والافصاح العام من خلال توفير المعلومات والاحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

وأوضح المحافظ ان تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك تشمل الرصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي، وتُظهر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها، بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته. وأشار المحافظ الى ان التقرير يقع في خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها دور وأداء البنوك التقليدية والاسلامية كوسطاء ماليين مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع. ويركز الفصل الثاني على تقييم المخاطر التي تواجه الجهاز المصرفي مع تغطية لمختلف ابعاد مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، فيما يتناول الفصل الثالث بالتحليل اتجاهات ربحية الجهاز المصرفي وملاءته وقدرته على مقاومة الصدمات وفق سيناريوهات عدة مختلفة من اختبارات الضغط المالي والاقتصادي. اما الفصل الرابع فيناقش ابرز التطورات في اسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، ويتناول الفصل الخامس والأخير تحليلاً لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في الكويت.

وبداية لفت المحافظ الى ان التدابير التحوطية الكلية التي استخدمها بنك الكويت المركزي وبرامج الرقابة من اجل الكشف المبكر عن المخاطر وأثرها على الاستقرار المالي قد ساعدت القطاع المصرفي الكويتي على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة ادائه خلال عام 2018، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد الذي شهدته اسعار النفط، منذ بداية النصف الثاني من عام 2014، وما شهدته هذه الأسعار من تقلبات في اسواق النفط العالمية. ونوّه المحافظ الى ان السياسات الرقابية التي تم انتهاجها في مجال سياسات التحوط الكلي والتي استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك، قد مكنت هذه البنوك من دخول حقبة تقلب اسعار النفط من موقع قوة من خلال بناء مصدات مالية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات مع الاستمرار في تقديم خدماتها المالية الى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، وهو ما يظهره النمو الايجابي لأداء البنوك في المجالات التي تشكل الدعائم الأساسية للاستقرار المالي، وبشكل خاص على صعيد الكفاية الرأسمالية، وجودة الأصول، والسيولة، والربحية، وهو ما جاء تحت فصول مختلفة من تقرير الاستقرار المالي. وقد اشار المحافظ الى ان الأداء الايجابي للقطاع المصرفي جاء مدعوماً ايضاً بالانفاق الرأسمالي الحكومي الذي ظل عند مستويات مرتفعة في اطار سياسة مالية استهدفت دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الكويتي والمحافظة على بيئة تشغيلية مواتية للبنوك المحلية. وقد تناول المحافظ بايجاز المحاور الأساسية التي تضمنها التقرير وذلك على النحو التالي:

الوساطة المالية

1- سجلت ميزانية القطاع المصرفي (على اساس مجمَّع) نسبة نمو بلغت 4.3% خلال عام 2018، ليصل اجمالي قيمة الأصول الى نحو 76.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018. ومع ان هذا النمو جاء اقل من معدلات النمو التي سجلتها الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في العام الماضي، والبالغة 6% الا ان النمو مازال يسير بمعدلات جيدة.

2- جاءت الزيادة في اصول القطاع المصرفي مدعومة بالنمو في محفظة الائتمان المحلي التي سجلت نسبة نمو 4.9% مقارنة بما نسبته 3.9% في عام 2017، وجاء هذا النمو في المحفظة مدعوماً بشكل اساس بالنمو في كل من القروض الشخصية والنمو في الائتمان المقدم لقطاع النفط.

3- شهدت الودائع (على اساس مجمع) تباطؤًا في النمو، حيث سجلت نسبة نمو 2.4% في عام 2018 مقارنة بنسبة نمو قدرها 7% لعام 2017. ولذلك فقد عمدت البنوك الى تمويل جانب من الزيادة في محفظة القروض المحلية من خلال ما لديها من فوائض سيولة والتي تم تعزيزها من خلال تدفقات السيولة في الاقتصاد، حيث ظلت تحتفظ بأرصدة سائلة عالية الجودة وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لنسب السيولة الرقابية. ومن جانب آخر فان القطاع المصرفي يتمتع بقاعدة تمويل قوية ومستقرة حيث تشكل الودائع لأجل نسبة في حدود 66% من اجمالي الودائع، يدعمها قاعدة رأسمالية قوية. ومما لاشك فيه ان هذه المؤشرات تعكس الجوانب الداعمة للاستقرار المالي في هذا المجال.

جودة الأصول

4- استمر التحسن في جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة، على اساس مجمع، مزيداً من الانخفاض لتصل في نهاية ديسمبر 2018 الى 1.6% وهو مستوى متدنٍ تاريخياً (1.3% على مستوى النشاط المحلي) وأقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8% في عام 2007. وقد استمر هذا التحسن في جودة الأصول على مستوى النشاط المحلي للبنوك نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الأعوام الأخيرة، والذي انعكس في الانخفاض المستمر في نسبة القروض غير المنتظمة، التي كانت قد وصلت على اساس مجمع الى 11.5% في عام 2009.

وجدير بالذكر ان هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه ايضاً تحسن في نسبة تغطية المخصصات الى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة والتي واصلت بدورها التحسن، حيث ارتفعت تلك التغطية، على اساس مجمع، لتصل الى نحو 254% في نهاية ديسمبر 2018، كذلك واصلت هذه النسبة تحسنها بشكل ملموس بالنسبة لمحفظة القروض على مستوى النشاط المحلي، حيث وصلت الى 367.6% في نهاية ديسمبر 2018. ولا شك انها معدلات تغطية مرتفعة تدعو الى مزيد من الاطمئنان حول سلامة الأوضاع المالية لهذه البنوك، والتي هي بلا شك مؤشرات للاستقرار المالي.

الربحية

5- واصلت البنوك الكويتية تحقيق ارباح صافية مجمعة حيث ارتفع صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنك لعام 2018 الى نحو 959 مليون دينار بنسبة نمو سنوي 18% مقابل 9% في العام الماضي. وهذا النمو يعكس اداءً جيداً للقطاع المصرفي، وقد انعكس هذا النمو في رفع كلٍ من معدل العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية الى 1.3%، 10.7% على التوالي.

الملاءة ومقاومة الصدمات:

6- واصلت البنوك الكويتية المحافظة على قدرتها الفعالة على مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، حيث استمر معدل كفاية رأس المال قوياً بنسبة 18.3% كما في نهاية ديسمبر 2018 وهي اعلى من النسبة المطلوبة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي البالغة 13% والتي بدورها اعلى من نسبة المعيار الدولي المقدرة من لجنة بازل والبالغة 10.5%. وتمتاز قاعدة رأس المال الرقابي للبنوك الكويتية بجودة عالية حيث تشكل الشريحة الأولى عالية الجودة نسبة 83.8% من اجمالي قاعدة رأس المال، وهو مؤشر على جودة رأس المال وقدرته العالية على امتصاص الخسائر.

7- كذلك فقد اظهرت بيانات معيار الرفع المالي قدرة عالية للبنوك الكويتية على استيفاء متطلبات هذا المعيار، ففي نهاية ديسمبر 2018 بلغت نسبة الرفع المالي لهذه البنوك، على اساس مجمع نسبة 10.3%، وهي تفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها 3%.

اختبارات الضغط

8- أظهرت نتائج اختبارات الضغط ربع السنوية لبنك الكويت المركزي قدرة البنوك، على المستويين الفردي والمجمع، على مواجهة صدمات مختلفة في مخاطر الائتمان والسوق والسيولة وفق مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية الكلية والجزئية.

مخاطر السوق والسيولة

9- بلغت نسبة استثمارات البنوك في الأسهم حوالي 15.7% من اجمالي استثماراتها، في حين بلغت نسبة اسهم الشركات المقدمة كضمانات حوالي 19% من اجمالي الضمانات لدى البنوك. ورغم ان هذه النسب اعلى قليلاً من تلك المسجلة في عام 2017، الا ان انكشاف البنوك لسوق الأسهم قد تراجع بشكل كبير في العامين الأخيرين.

10- ظلت مستويات السيولة قوية لدى البنوك، حيث تجاوز معيار تغطية السيولة، وهو احد المعايير المالية في اطار حزمة اصلاحات بازل (3)، لدى البنوك بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب (90% لعام 2018)، وكذلك الحد الأدنى النهائي المطلوب (100% لعام 2019).

الأسواق المحلية

11- في اطار عمليات اسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات، اشار المحافظ الى ما يلي:

قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 21/3/2018 برفع سعر الخصم من 2.75% الى 3% بعد اعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية. الا ان بنك الكويت المركزي لم يُجار الاحتياطي الفيدرالي في ثلاث زيادات اقرها في يونيو وسبتمبر وديسمبر 2018، ونوّه المحافظ في هذا الشأن الى ان سياسة سعر الفائدة لدى البنك المركزي تأتي في اطار متطلبات تعزيز الاستقرار النقدي وتوفير بيئة محلية داعمة للنمو الاقتصادي، وفي ضوء تحركات اسعار الفائدة العالمية وما تتطلبه من تعزيز تنافسية وجاذبية الدينار.

مواصلة بنك الكويت المركزي عمليات التدخل لتنظيم مستويات السيولة المحلية التي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية.

وفي اطار مناقشة هيكل الاستثمارات المالية للبنوك وتطوراتها، ناقش التقرير التراجع الذي شهدته استثمارات البنوك المحلية في صورة ادوات دين عام وعمليات تورق في ضوء انتهاء اجل المرسوم بقانون بالاذن للحكومة بالاقتراض العام في اكتوبر 2017 وتوقف بنك الكويت المركزي عن طرح اصدارات جديدة نيابة عن وزارة المالية.

وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، ناقش التقرير التغيرات التي شهدها سعر صرف الدينار مقابل العملات العالمية الرئيسة خلال عام 2018، والتي تعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي الذي يتم تحديده في ضوء سلة موزونة من عملات اهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية مؤثرة، حيث اظهرت هذه التطورات ان التغيرات في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي كانت في نطاق اضيق من التقلبات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى، وهو ما يعكس الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار والمحافظة على قوته الشرائية.

نظم المدفوعات والتسويات:

12- ولما كانت نظم المدفوعات والتسويات المتطورة من مقومات الاستقرار المالي، فقد سلَّط التقرير الضوء على تطور نظم الدفع والتسويات، مشيراً الى استمرار نظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد اهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كم كبير من المعاملات المالية اليومية. وخلال عام 2018، ارتفعت قيمة المعاملات من خلال القنوات المصرفية الالكترونية والتي تتمثل في اجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع والبوابة الالكترونية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (بوابة «كي نت» للمدفوعات الالكترونية) بنسبة 2,6% و14,3% و58,1% على الترتيب. ورغم ان المعاملات المصرفية الالكترونية تشكل نسبة كبيرة من مجموع عدد المعاملات وتصل الى 98.5%، الا ان المعاملات الورقية في شكل شيكات لا يزال لها نصيب كبير من حيث القيمة. ولتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية، تمت توسعة البنية الأساسية، حيث زاد عدد اجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبة 16,6% و13,1% على التوالي خلال عام 2018 ليصل عددها الى 59,547 جهاز نقاط بيع و2,378 جهاز صرف آلي. من جانب آخر، ارتفع عدد الفروع المصرفية ليصل الى 425 فرعاً مصرفياً بنهاية عام 2018.

