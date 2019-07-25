مال وأعمال

حول النظرة المستقبلية اشار المحافظ د. محمد الهاشل الى انه من المتوقع ان يظل القطاع المصرفي على نفس المستوى من القوة والمتانة والاستقرار على المدى القريب، مع استمرار تحسن جودة الأصول. ومن المتوقع ان يستمر ارتفاع رصيد المخصصات في دعم سياسة الشطب الفعالة، ومن ثم مساعدة البنوك على تجنب تنامي اي قروض غير منتظمة في سجلاتها. وفي هذا السياق، اكد المحافظ على دور المخصصات الوفيرة في مساعدة البنوك على الانتقال السلس نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الموعد المحدد لتطبيقه. كما يتوقع ان تظل السيولة عند مستويات مطمئنة، وسوف يساعد استئناف اصدار ادوات الدين الحكومي، بعد صدور قانون الدين العام، على اتاحة بدائل اضافية للبنوك للاستثمار في الأوراق الحكومية الخالية من المخاطر. ومن جهة اخرى، هناك فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية والارتفاع الطفيف في ايرادات الفوائد وزيادة الائتمان وتراجع المخصصات والزيادة المحدودة للغاية او لربما انعدام الزيادة في القروض غير المنتظمة. وفي ضوء كل ما سبق، يمكن الجزم بأن القطاع المصرفي المحلي سيظل في موضع قوة ومتانة على المدى القريب. ومع ذلك فان المخاطر الناجمة عن العمليات الأجنبية للبنوك يمكن ان تزيد، وخاصة في الدول التي تشهد ظروفاً امنية او اقتصادية غير مستقرة. وعلى الصعيد الاقتصادي الأشمل، ذكر المحافظ ان اعتماد الكويت على النفط بالنسبة لصادراتها وايراداتها ونشاطها الاقتصادي ككل يظل ابرز المخاطر الرئيسة للدولة ويجعلها عرضة لمخاطر انخفاض وتقلبات اسعار النفط، وذلك بالرغم من المصدات المالية القوية التي تساعد الحكومة على تطبيق سياسة مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية. وعليه، اكد المحافظ اهمية الاصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة للحد من الاعتماد على الايرادات النفطية، وأنه بفضل وفرة المدخرات المالية وتدني مستوى الدين العام، يمكن للكويت تحمل هذه الاصلاحات بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان سلامة تطبيق جميع الاجراءات الضامنة لذلك.

