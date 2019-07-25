مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة بنك التجاري الشيخ أحمد دعيج الصباح ان البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله وكذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وكشف الشيخ أحمد الصباح في تصريح صحافي عن أن الأرباح التشغيلية للنصف الاول بلغت 58.3 مليون دينار، حيث قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديهن مبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية قد بلغ 179.5 مليون دينار كما في 30 يونيو 2019.

وكان البنك التجاري قد أعلن عن تحقيق أرباحاً صافية مقدارها 9.8 ملايين دينار عن النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالربحية الصافية المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 6.4 ملايين دينار. وقد بلغت الأرباح التشغيلية 58.3 مليون دينار قبل استقطاع المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدراها 54.1 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2018 بزيادة نسبتها 7.8 في المئة.

كما شهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية وكذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 9 في المئة لتبلغ 2,455.0 مليون دينار وارتفع حجم الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 2.0 في المئة ليبلغ 560.0 مليون دينار كما بلغت إيرادات التشغيل 84.0 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 8 في المئة حيث ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 4.7 في المئة وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.0 في المئة وكذلك شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 33.0 في المئة.

وتابع الشيخ أحمد الصباح موضحاً أن صافي النمو في حجم القروض خلال السنة الأخيرة قد بلغ أكثر من 300 مليون دينار مشيراً أن البنك سيواصل هذا الزخم ووتيرة النمو المتزايدة في أنشطة أعماله المصرفية وكذلك سيستمر في تمويل المشاريع الرئيسية التي تمثل أهمية كبرى للكويت وكذلك منح التمويل اللازم لمجموعات وشركات الأعمال المحلية، لافتاً أن البنك مستمر في سياسته المتشددة تجاه المحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ نسبة مقدارها 18.1 في المئة كما في 30 يونيو 2019، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.4 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 107.2 في المئة ونسبة تغطية السيولة 182.0 في المئة، مؤكداً أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وأوضح الشيخ أحمد الصباح أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته الحصيفة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، مؤكداً في هذا الصدد أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة «صفر» تعكس وبشكل واضح إستراتيجية البنك في هذا الاتجاه.

وأكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة، فضلاً عن مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري بما يحقق الرضا التام للعملاء ويتجاوز توقعاتهم.

وأشار الشيخ أحمد الصباح إلى المبادرات الجديدة التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من عام 2019 والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية ومنها تعديل حدود التحويلات عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري «أون لاين»، وكذلك تغيير نمط الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالجوانب الأمنية للدخول على الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري «أون لاين».

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار جهوده المستمرة تجاه توطين الوظائف، قام البنك بزيادة العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة لدى البنك في يونيو 2019.

