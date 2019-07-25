مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) استكمال عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بنجاح وتخصيص الأسهم للمساهمين المشتركين. وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في شهر يناير الماضي على رفع رأس المال بهدف دعم النمو الإيجابي الذي تواصل شركاتها التابعة تحقيقه وذلك من خلال الاستثمار في شركات المحفظة الرئيسة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً فاق عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بنسبة 17 في المئة وذلك من المساهمين الحاليين لشراء الأسهم العادية الجديدة البالغ عددها 452،748،662 سهماً حيث تم جمع ما يقارب 95.08 مليون دينار كويتي ما يمثل زيادة بنسبة 29.3 في المئة تقريباً عن رأسمال الشركة المصدّر السابق. وبذلك أصبح رأسمال الشركة المصدّر الآن 200 مليون دينار.

وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة عدد كبير وواسع من مساهمي الشركة، بما في ذلك الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد. وكان قد تم تحديد سعر الطرح عند 210 فلوس للسهم الواحد، وتم إغلاق فترة الاكتتاب في 17 من شهر يوليو الحالي. وقد لعبت شركة كامكو للاستثمار دور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار أن «يعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ثقة المساهمين في الأداء الذي تحققه الشركة واستراتيجتيها طويلة الأجل ونحن نقدّر عالياً هذه الثقة. لافتاً إلى أن هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية لدورها في تسهيل عملية رفع رأس المال، كما أننا نقدر بشكل كبير الجهود التي بذلتها وكالات التصنيف العالمية التي عملت خلال العقد الماضي على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالتصنيف الإئتماني لشركة المشاريع».

وأضاف «عملنا خلال العقدين الأخيرين على دعم نمو أنشطة الشركة من خلال الاستثمار في شركات محفظتنا الرئيسة مع الحفاظ في الوقت نفسه على هيكل مالي حصيف. تتيح لنا الأموال التي تم جمعها بفضل هذا الإكتتاب من مواصلة الاستثمار في شركاتنا الناشطة في قطاعات الخدمات المصرفية والإعلام والتأمين والصناعة. كما أنها ستوفر لنا المرونة المالية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التعليم وذلك بطريقة مدروسة ومنضبطة».

