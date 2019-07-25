مال وأعمال

لندن - «رويترز»: سجل نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو وتيرة أضعف من التوقعات في يوليو تموز، إذ عرقله اشتداد الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية، في حين تشير مؤشرات مستقبلية في مسوح نشرت امس الأربعاء إلى تدهور الأوضاع في الشهر المقبل.

ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 51.5 الشهر الحالي من قراءة نهائية بلغت 52.2 في يونيو، لتأتي القراءة أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 52.1 وأقرب إلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت «الصورة قاتمة جدا».

وتابع «يقول الناس إنهم يتوقعون أن يكون العام المقبل أصعب في ظل تنامي المخاوف الجيوسياسية وتزايد القلق حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتصاعد التوترات التجارية».

وذكر وليامسون أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.2 في المئة أو ربما 0.1 في المئة في الربع الحالي، وهي وتيرة أضعف من تلك المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 0.3 في المئة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو إلى 53.3 من 53.6 في يونيو ، ليتوافق مع متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز».

