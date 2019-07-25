مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض إن النتائج المالية الايجابية والأرباح التشغيلية ناتجة عن التركيز على النشاط المصرفي الأساسي.

منوها بأن النتائج المالية تعكس النمو المستقر والمستدام في الربحية، الذي شمل جميع المؤشرات، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» طويلة الاجل بالرغم من التطورات الاقتصادية والسياسية غير المواتية.

وأضاف الناهض خلال البث الحيّ للملتقى التحليلي حول النتائج المالية للنصف الأول 2019، ان جهود «بيتك» تتركز في المحافظة على نمو معدل الأرباح، وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية وفقاً للضوابط والتعليمات الرقابية والشرعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي والخطط الإدارية والتنظيمية، لافتا الى أن هذه الخطط تشمل رفع كفاءة الموظفين، والابتكار والاهتمام بالعملاء، وتحقيق مصلحة المساهمين والمودعين، وتنمية عوائد استثماراتهم.

وأوضح الناهض أنه مع الأخذ في الاعتبار المشاريع الحكومية المزمع تنفيذها حالياً فإن القطاع المصرفي يعتبر جاهزاً للقيام بدوره المهم في دعم خطة التنمية طويلة الأجل للبنية التحتية بالكويت، لافتا الى أن «بيتك» يشارك تقريباً في جميع الصفقات التمويلية الرئيسية في الكويت وذلك يشمل تمويل الشركات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالمشاريع المحلية وتمويل مشاريعها على المستوى الإقليمي والدولي.

سجل حافل

وأكد أن «بيتك» عنصر رئيس في تحقيق «رؤية الكويت 2035»، بالنظر إلى السجل الحافل الذي يتمتع به كمؤسسة مالية إسلامية رائدة وقادرة على تطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية في الكويت، والمساعدة في تسهيل نمو وتنويع جهود الاستثمار لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن مجموعة «بيتك» نجحت في ترسيخ مكانتها في سوق الصكوك، حيث قامت بترتيب إصدارات جديدة لشركات وحكومات بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، عبر ذراعها الاستثمارية شركة «بيتك كابيتال»، ونجحت في إطلاق مؤشر جديد لمتابعة وتحليل إصدارات صكوك بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. وقال الناهض: «فيما يخص ملف صفقة الدمج بين «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين»، فقد أشرنا عبر إفصاحات رسمية للجهات الرقابية والسوق بآخر التطورات ولا يوجد أية مستجدات بهذا الشأن حالياً. وسيتم الافصاح عند حدوث أي تطورات جديدة».

زيادة إيرادات الاستثمار

من جانبه، قال رئيس المالية للمجموعة، شادي زهران أن صافي أرباح المجموعة للمساهمين بلغ (بعد الضريبة) كما في نهاية 30 يونيو 2019 مبلغ 107.7 ملايين دينار، زيادة بمقدار 12.4 مليون دينار أو 13.1 في المئة مقارنة بمبلغ 95.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018 .

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 392.4 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بمبلغ 2.5 مليون دينار أو 0.6 في المئة (مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي). وقد نتجت هذه الزيادة بشكل رئيس عن إيرادات الاستثمار بمبلغ 30.7 مليون دينار والتي قابلها انخفاض في صافي إيراد التمويل بمبلغ 27.2 مليون دينار.

تعود الزيادة في إيرادات الاستثمار بشكل رئيس إلى إتمام المشاريع وعمليات التخارج مما أدى إلى زيادة نسبة إيرادات الاستثمار إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بنسبة 7.6 في المئة للعام السابق. وعلى أية حال فقد حافظت نسبة مساهمة الإيرادات غير التمويلية الأخرى على مستواها عند نسبة 21 في المئة . وانخفض صافي إيرادات التمويل بمبلغ 27.2 مليون دينار أو 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. نتج ذلك عن الزيادة في (تكلفة التمويل) بمبلغ 63.6 مليون دينار والتي قابلها جزئياً الزيادة في إيراد التمويل بمبلغ 36.4 مليون دينار.

الزيادة في إيرادات التمويل

وأضاف: «الزيادة في ايرادات التمويل نتجت بشكل أساسي من الزيادة في عوائد الأصول المدرة. ومن ناحية أخرى فقد نتجت الزيادة في كلفة التمويل بشكل رئيس عن ظهور الآثار الكاملة الخاصة بزيادة أسعار مؤشر السوق وأيضاً الزيادة في توزيعات المودعين المتركزة في ودائع المضاربة الناتجة عن ارتفاع أرباح المجموعة.

وقال زهران: «انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.4 مليون دينار أو بنسبة 1.6 في المئة ليصل إلى 151.7 مليون دينار، منوها أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الجهود المبذولة من قبل المجموعة لترشيد وتخفيض النفقات بالرغم من نمو الأعمال المصرفية وظروف التضخم المحيطة في الأسواق التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها.

وأوضح أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليبلغ 240.7 مليون دينار، وهذا يعني زيادة بمبلغ 4.9 ملايين دينار أو 2.1 في المئة مقارنة مع يونيو 2018، فيما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات بمقدار 87 نقطة أساس لتبلغ 38.65 في المئة، مما يظهر كفاءة الإدارة في استخدام مواردها التشغيلية. وقال: «إضافة إلى ذلك بلغت نسبة التكلفة الى الإيرادات في بيتك - الكويت 36.9 في المئة وهي أقل من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 38.1 في المئة ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 38.4 في المئة (بناء على البيانات المالية المعلنة للربع الأول 2019). ولفت الى ان متوسط الأصول التمويلية المدرة للربح زاد بنسبة 6.3 في المئة مقارنة مع يونيو 2018 ما يوضح المحافظة على مسار النمو للأصول المدرة للربح خلال الأعوام القليلة الماضية (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويل والمطلوبات من البنوك بمقدار 400 مليون دينار كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 400 مليون دينار).

استراتيجية بيتك

وبدوره، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة- فهد المخيزيم البيئة التشغيلية للكويت مع عرض عام عن «بيتك»، واستراتيجية البنك في ظل نتائج النصف الأول من العام.

وقال ان شركة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال أعلنت بتاريخ 25 يونيو 2019 عن الترقية المشروطة لبورصة الكويت لسوق ناشئ ضمن مؤشر مورغان ستانلي الرئيس للأسواق الناشئة، مشيرا الى أن خطة التنمية لعام 2035 قد بدأت تؤتي ثمارها على البيئة الاقتصادية في دولة الكويت فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في العديد من المجالات. ومن أحد أهم علامات النجاح في هذا المجال هو تعزيز التدفقات النقدية إلى بورصة الكويت والتي أظهرت نمواً ملحوظاً منذ بداية العام. حيث تضاعف متوسط قيمة التداول اليومي خلال النصف الاول من 2019 بمعدل يقترب من ثلاث مرات عن النصف الأول 2018.

509 أفرع حول العالم

وأوضح أن مجموعة «بيتك» تمتلك حالياً ما يزيد عن 509 أفرع حول العالم، ما يؤكد استمرارية نقاط القوة الرئيسية لـ «بيتك» والتي تشمل العديد من قنوات التوزيع الاستراتيجية بالإضافة إلى الأداء المالي المتميز. واضاف ان أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها تتضمن افتتاح أضخم معرض للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يضم أكثر من 20 وكالة سيارات وخدمات التثمين وقسم خاص للسيدات بالإضافة إلى محطة لشحن السيارات الكهربائية، وهو إنجاز يعزز دور «بيتك» في خدمة الاقتصاد الوطني وسوق التجزئة. وقال ان «بيتك» قام وكجزء من استراتيجيته الفعالة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم، مشيرا الى امكانية إنجاز العملاء لـ 90% من المعاملات المصرفية من خلال الفروع الذكية KFH-Go . وأضاف أن «بيتك» قام أيضاً بطرح خدمة إيداع الشيكات الاولى من نوعها عبر الموبايل من خلال تطبيق KFH-Online.

31.2 مليون دينار مخصصات للاستثمارات

قال زهران ان انخفاض مخصصات القيمة للاستثمارات والمخصصات الأخرى من 65.5 مليون دينار إلى 31.2 مليون دينار بسبب الارتفاع لمرة واحدة خلال العام السابق في مخصصات انخفاض القيمة الخاصة ببعض العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان صافي الإيرادات التشغيلية (قبل المخصص) من الأنشطة المصرفية حافظ على مستواه عند 90.0 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وبلغ إجمالي الأصول 18.7 مليار دينار وهذا يعني زيادة بمبلغ 1.0 مليار دينار أو بنسبة 5.5 في المئة خلال 6 أشهر (يونيو 2019 ديسمبر 2018)

1.1 مليار دينار نمو الودائع

حققت المجموعة نمواً ملحوظاً في الودائع خلال النصف الأول بمبلغ 1.1 مليار دينار أو 9.0 في المئة والذي نتج بشكل رئيسي من العمليات المصرفية للمجموعة التي تعكس نتائج الاستثمارات في التحول الرقمي وثقة المودعين في مجموعة «بيتك»، وإضافة إلى ذلك فإن التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكل حالياً 45.8 في المئة من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية النصف الأول من 2019. مما يظهر استمرار المحافظة على نفس المستوى خلال السنوات القليلة الماضية. ومن الجدير بالذكر أن «بيتك» الكويت يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق حيث تبلغ حصته 41.1 في المئة (وفقاً للتقارير المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي مايو 2019).

2.1 مليار دينار استثمارات في الصكوك

بلغت مديونيات التمويل 9.2 مليارات دينار وهذا يعني زيادة بنسبة 0.5 في المئة خلال الستة أشهر ( يونيو 2019 ديسمبر 2018)، وبلغ النمو بعد استبعاد أثر انخفاض قيمة الليرة التركية 2 في المئة. وقد جاء النمو في مديونيات التمويل بشكل رئيس من الكويت والبحرين على الرغم من البيئة التنافسية، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية الأخرى قد أظهرت تباطؤاً في النمو بسبب التركيز على جودة الأصول.

وبلغت الاستثمارات في الصكوك 2.1 مليار دينار وهذا يعني زيادة بمبلغ 582 مليون دينار أي 37.2 في المئة عن ديسمبر 2018 حيث أسهمت بنوك المجموعة في هذا النمو، ويمثل الاستثمار في الصكوك السيادية الجزء الأكبر في تلك المحفظة. كما ان النمو في محفظة الصكوك قد جاء انعكاساً للنمو في الودائع في جميع الاسواق التي تعمل بها المجموعة والتي تحتوي على فرص محدودة لتمويل أصول ذات جودة عالية اخذاً في الاعتبار المخاطر الكلية للمجموعة.

واستمر التحسن في نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 81 في المئة ما يعكس جودة مكونات الودائع وزيادة مستويات السيولة.

1.9 % تمويلات غير منتظمة

وانخفضت نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى 1.90 في المئة (وفقاً لقواعد بنك الكويت المركزي) كما في يونيو 2019 مقارنة بنسبة 2.83 في المئة كما في يونيو 2018 (ديسمبر 2018: 1.99 في المئة). حيث نتج ذلك التحسن الملحوظ في المخاطر الكلية للبنك ونسبة الاستردادات وعمليات الشطب. بلغت نسبة التغطية (المخصصات) للمجموعة نسبة 211 في المئة يونيو 2019 (2018: 191 في المئة).

بلغت نسبة التغطية (المخصصات + الضمانات) للمجموعة نسبة 263.6 في المئة يونيو 2019 (2018: 247 في المئة). وبالنظر في الشريحة الأخيرة على أهم مؤشرات الأداء للمجموعة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهي كما يلي:

زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 10.6 في المئة إلى 11.63 في المئة.

انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.32 في المئة إلى 1.23 في المئة.

انخفضت التكلفة إلى الإيرادات من 39.52 في المئة إلى 38.65 في المئة.

زادت ربحية السهم من 13.84 فلساً إلى 15.64 فلساً.