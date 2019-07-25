مال وأعمال

أعلن بنك برقان، عن رعايته للمرة الأولى لبرنامج «D Partners 5» لعام 2019 ، الذي تنظمه بوابة التدريب العالمية. حيث يهدف البرنامج من خلال سلسلة ورش تدريبية لتمكين ودمج جيل من الشباب من ذوي الإعاقة بأن يكونوا فاعلين في المجتمع ومناصرين لقضاياهم.

ومن خلال هذا البرنامج التدريبي يتم تدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكي يكونوا أفراداً منتجين، ومؤثرين لأنفسهم ووطنهم ومحيطهم.

وأيضا في مجتمعهم كما أن البرنامج يحرص على إشراك شباب من غير ذوي الإعاقة المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة في البرنامج من باب تحقيق مبدأ الدمج ولكي يكونوا واعين ومستعدين لمناصرة قضايا أصدقائهم من ذوي الإعاقة.

وقالت مدير العلاقات الخارجية في بنك برقان - حصة النجادة: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع بوابة التدريب العالمية حيث ان أهداف برنامج «D Partners 5» تتماشى مع أهداف بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر البنك داعما رئيسيا لقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة منذ تأسيسه ويحرص دائما على خلق شراكات مع كيانات تساهم في تنمية قدراتهم وتجعلهم بارزين في المجتمع وسيحرص البنك على استمرارية هذا الدعم لخلق مجتمع واع ومثقف.

كما أكدت مؤسس ومدير عام بوابة التدريب العالمية كفاية العلبان: نحن سعداء بشراكتنا مع بنك برقان لما له من دور بارز في دعم العديد من المبادرات التي تهتم بشؤون ذوي الإعاقة، كما أن هدفنا واحد وهو خلق جيل من الشباب المؤثر والفعال من ذوي الإعاقة ودمجهم مع أقرانهم في المجتمع وتحسين حياتهم وخلق فرص تعليمية ووظيفية عن طريق سلسلة من الورش التدريبية التي يتضمنها البرنامج والتي تأهلهم لخوض معترك الحياة.

