مال وأعمال

قالت شركة المباني انها حققت صافي ربح بلغ 27?803 مليون دينار بارتفاع 12?3 في المئة عن ارباح ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4?765 ملايين دينار وبلغت ربحية اسهم نحو 26?7 فلساً والموجودات المتداولة 47?1 مليون دينار واجمالي الموجودات 895?709 مليون دينار بارتفاع 8?1 في المئة.

وزادت شركة المباني في افصاحها على موقع البورصة ان المطلوبات المتداولة بلغت 49?335 مليون دينار واجمالي المطلوبات 379?1 مليون دينار واجمالي حقوق المساهمين نحو 443?332 مليون دينار واجمالي الايرادات التشغيلية 46?882 مليون دينار بارتفاع 18?1 في المئة عن ذات الفترة من العام المنصرم. اوضحت شركة المباني ان ارباح الربع الثاني بلغت 14?047 مليون دينار بارتفاع 11?5 في المئة وربحية السهم 13?52 فلساً بارتفاع 11?2 في المئة.

