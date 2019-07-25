مال وأعمال

أكدت شركة مشاعر القابضة أن ارباح النصف الأول بلغت 1?543 مليون دينار بارتفاع 794% عن ذات الفترة من العام المنصرم والتي بلغت 172?604 الف دينار وبلغت ربحية اسهم 8?6 فلوس.

وقالت «مشاعر» في افصاحها عن بياناتها المالية على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 3?748 ملايين دينار وان اجمالي الموجودات 32?298 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 5?646 ملايين دينار واجمالي المطلوبات 7?221 ملايين دينار واجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 22?872 مليون دينار.

وزادت «مشاعر» ان اجمالي الايرادات التشغيلية بلغ 1?918 مليون دينار بارتفاع 8% عن ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1?769 مليون دينار.

وعن ايرادات الربع الثاني فقد بلغ صافي الربح 1?304 مليون دينار بارتفاع 914% بينما ربحية السهم نحو 7?27 فلوس واجمالي الايرادات التشغيلية 854 مليون دينار.

وجاء سبب ارتفاع صافي الربح الى رد مخصص انتفت الحاجة اليه يقدر بـ 1?586 مليون دينار في عام 2019.

