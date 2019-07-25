مال وأعمال

اعلنت المجموعة البترولية المستقلة عن تحقيق ارباح بلغت 4?845 ملايين دينار خلال الـ 6 أشهر الاول من عام 2019 بارتفاع 10?06% وبلغت ربحية السهم 26?8 فلساً.

وقالت المجموعة في افصاحها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 228?891 مليون دينار واجمالي الموجودات 326?314 مليون دينار اما عن المطلوبات المتداولة فقد بلغت 211?147 مليون دينار واجمالي المطلوبات 231?971 مليون دينار.

وزادت ان اجمالي الايرادات التشغيلية بلغ 353?095 مليون دينار مقابل 390?299 مليون دينار بانخفاض 9?53%.

وعن نتائج الربع الثاني لعام 2019 اوضحت المجموعة ان صافي الربح بلغ 2?493 مليون دينار بارتفاع 11?94% عن ذات الفترة من العام الماضي وبلغت ربحية السهم 13?79 فلساً واجمالي الايرادات التشغيلية 185?102 مليون دينار بتراجع 18?13% بينما بلغ صافي الربح التشغيلي 4?573 ملايين دينار.

وعللت الشركة السبت في ارتفاع الارباح الى اداء الشركة والمنافسة في اسواق النفط العالمية.

