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اختتم وفد من شركة الخطوط الجوية الكويتية زيارته الرسمية الى مطار غاتويك في مدينة كرولي في المملكة المتحدة، بدعوة رسمية من اكاديمية L3 لتدريب الطيران التجاري.

وذلك لحضور افتتاح اكبر مركز لتدريب الطيّارين، وللاطلاع على المصنع الخاص بتصنيع اجهزة محاكاة الطيران «Simulator» وآخر التطورات في قطاع الطيران، هذا وقد ضم وفد «الخطوط الجوية الكويتية» كل من مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عبدالحليم زيدان، ونائب مدير دائرة العمليات لتدريب الأطقم الكابتن خالد العجمي.

وعلى هامش الزيارة، قال مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عبدالحليم زيدان: « يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون احد اهم المدعويين من قبل اكاديمية L3 لتدريب الطيران، وذلك لتشهد افتتاح اكبر مركز لتدريب علوم الطيّارين، بحضور امير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة تشارلز فيليب جورج، والذي اثنى بدوره على الخطوط الجوية الكويتية وأدائها وتاريخها في عالم الطيران والنقل الجوي، كما اطلع الوفد على المصنع الخاص بتصنيع اجهزة محاكاة الطيران اضافة الى احدث الأجهزة التي يتم تصنيعها من خلال اكاديمية L3 لتدريب الطيران وما يحتويه قطاع الطيران».

وأضاف كابتن زيدان: « اطلع الوفد ايضاً على مركز تدريب الطيّارين وكيفية تدريبهم على قيادة الطائرات والآلية التي يتم من خلالها تجهيزهم لذلك، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية ابتعثت وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالكويت «40 طالبا» طيّار الى اكاديمية L3 في مدينة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة في مارس 2018 الماضي، وتستعد الخطوط الجوية الكويتية الآن لابتعاث ثلاث دفعات كالتالي «20 طالبا في اكتوبر» و«20 طالبا في نوفمبر» و«20 طالبا في ديسمبر 2019» وذلك لتدريبهم لعلوم الطيران التجاري ودورة قيادة الباص الجوي A320 والتي تعد من احدث الدورات المتقدمة في قطاع الطيران».

وتابع: «تعتبر اكاديمية L3 من اكبر الاكاديميات لتدريب الطيران التجاري، لذا حرصت الخطوط الجوية الكويتية على ابتعاث اكبر دفعة لها لتدريبهم على احدث ما توصل اليه عالم الطيران من تكنولوجيا ومعلومات وحلول مختلفة، كما ان الخطوط الجوية الكويتية تستعد في سبتمبر المقبل لزيارة الاكاديمية عبر وفد يترأسه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس كامل العوضي، للاطلاع على تدريب الطلبة والاجهزة الامنية الخاصة بأمور الطيران».

واختتم كابتن زيدان تصريحه بتقديم الشكر والعرفان للقائمين على اكاديمية L3 وعلى رأسهم رئيس الاكاديمية وذلك لحسن الاستقبال واعتبار وفد الخطوط الجوية الكويتية من اهم الوفود التي حضرت افتتاح مركز تدريب الطيارين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في خدمة قطاع الطيران والنقل الجوي.

