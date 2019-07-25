مال وأعمال

قام وفد من اتحاد الصناعات الكويتية برئاسة مدير عام الاتحاد هدى البقشي وحضور نور الرغيب والرحالة سليمان الروضان، بزيارة الى سفير جمهورية فيتنام لدى الكويت ترينه مانه.

وبحث السفير الفيتنامي مع وفد اتحاد الصناعات في كيفية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما وعد بتقديم جميع وسائل الدعم اللازمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير الفيتنامي ان السوق الفيتنامي يتمتع بمزايا تنافسية عديدة تجعل منه سوقا واعدا وجاذبا للمزيد من المستثمرين حول العالم، كما وأنه يتمتع بالعديد من الاتفاقيات التجارية العالمية التي من بينها اتفاقية التجارة العالمية، واتفاقية دول الباسيفيك، فضلا عن علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي.

وقد بدأت هدى البقشي اللقاء بالتعريف بالقطاع الصناعي ودور الاتحاد في النهوض في المصانع المحلية.

كما استعرضت المشاريع الحيوية الكبرى التي يسهم فيها القطاع الصناعي المحلي.

واعربت البقشي عن سعادتها بالتعاون مع جمهورية فيتنام، لا سيما في مجال الخبرات الصناعية هناك.

