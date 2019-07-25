مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة امس قرارا شكل بموجبه لجنة تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية المكونة من 9 أعضاء.

وأسند القرار الذي في المادة الاولى منه رئاسة اللجنة الى الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة ناصر المطوع، ومدير إدارة نظم المعلومات عبدالرحمن الكندري نائباً للرئيس.

وشمل القرار تعيين ممثل عن الهيئة العامة للصناعة وممثل عن بلدية الكويت وممثل عن الادارة العامة للاطفاء وممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية وممثل عن الادارة العامة المركزية للاحصاء وممثل عن الادارة العامة للقوى العاملة اعضاء في اللجنة، وممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً ومقرراً للجنة.

