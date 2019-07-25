مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت اسعار الذهب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة الى 1420.70 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل اقل مستوى له منذ 17 يوليو تموز عند 1413.80 دولارا في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولارا للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.ام.سي ماركتس «لدينا توترات جيوسياسية في ايران، كما نظل في غاية الحذر والريبة ازاء مفاوضات التجارة (الأميركية الصينية) المتوقع ان تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين».

وتابعت «على الجانب الآخر، يصعد مؤشر الدولار ما يؤثر سلبا على اسعار الذهب».

وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس اداء العملة الأميركية امام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل الى اعلى مستوياته في خمسة اسابيع، ما يزيد من كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

